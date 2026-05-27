Троє цивільних постраждали через ворожі дронові атаки на Херсонщині

Російські окупанти вранці середи близько 6:20 атакували дроном цивільний автомобіль у Дніпровському районі, повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

Як зазначається, у постраждалого 65-річного чоловіка вибухова травма, черепно-мозкова травма, акубаротравма, травматична ампутація лівої гомілки та осколкове поранення правої ноги.

Чоловіка у тяжкому стані доставили до лікарні. Медики надають йому всю необхідну допомогу.

Крім того, за даними ОВА, внаслідок дронової атаки в Комишанах постраждали двоє цивільних. Поранення отримали 53-річний чоловік та 50-річна жінка.

У потерпілих вибухові травми, акубаротравма, уламкові поранення та забій грудної клітини.

Їм надають необхідну медичну допомогу.