СБУ затримала російську агентку, яка наводила ракети на локації Сил оборони на Донеччині
Служба безпеки України затримала агентку ФСБ РФ, яка коригувала російські удари по Краматорську і Малотаранівці, повідомив пресцентр спецслужби.
Затриманою виявилась завербована росіянами продавчиня магазину.
Як встановило розслідування, жінка завуальовано випитувала у покупців інформацію про місця дислокації Сил оборони у прифронтових населених пунктах Донецької області. Також вона намагалась уточнювати отримані дані у свого сина – військового Збройних сил України.
Співробітники СБУ розкрили плани росіян і завчасно затримали агентку.
Паралельно з цим були убезпечені локації Сил оборони в зоні розвідактивності ФСБ.
Під час обшуку у зловмисниці вилучили смартфон з анонімним чатом у месенджері, де вона координувала свої дії з російським спецслужбістом.
Встановлено, що жінка потрапила до його уваги в одному з Телеграм-каналів, де виступала на підтримку кремлівського режиму.
Згодом росіянин завербував її під виглядом близьких стосунків і навіть обіцяв приїхати до неї у разі захоплення регіону.
Слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Джерело: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-zatrymala-ahentku-fsb-yaka-navodyla-vorozhi-rakety-na-lokatsii-syl-oborony-na-kramatorskomu-napriamku