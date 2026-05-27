СБУ затримала російську агентку, яка наводила ракети на локації Сил оборони на Донеччині

Служба безпеки України затримала агентку ФСБ РФ, яка коригувала російські удари по Краматорську і Малотаранівці, повідомив пресцентр спецслужби.

Затриманою виявилась завербована росіянами продавчиня магазину.

Як встановило розслідування, жінка завуальовано випитувала у покупців інформацію про місця дислокації Сил оборони у прифронтових населених пунктах Донецької області. Також вона намагалась уточнювати отримані дані у свого сина – військового Збройних сил України.

Співробітники СБУ розкрили плани росіян і завчасно затримали агентку.

Паралельно з цим були убезпечені локації Сил оборони в зоні розвідактивності ФСБ.

Під час обшуку у зловмисниці вилучили смартфон з анонімним чатом у месенджері, де вона координувала свої дії з російським спецслужбістом.

Встановлено, що жінка потрапила до його уваги в одному з Телеграм-каналів, де виступала на підтримку кремлівського режиму.

Згодом росіянин завербував її під виглядом близьких стосунків і навіть обіцяв приїхати до неї у разі захоплення регіону.

Слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

