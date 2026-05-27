27 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

27 травня відзначають Міжнародний день маркетингу, День екстреної медичної допомоги, День захисту від Сонця, День народження скотчу.

В Україні - День Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Православна церква вшановує пам'ять святого священномученика Ферапонта, єпископа.

День Сил спеціальних операцій ЗСУ

26 травня 2025 року Президент України Володимир Зеленський своїм указом № 346/2025, з метою започаткування нових військових традицій, установив 27 травня Днем Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Сили спеціальних операцій (ССО) — це окремий, наймолодший та найсучасніший елітний рід військ у складі Збройних Сил України. Вони діють за стандартами НАТО, їхнє кредо —перевага якості над кількістю. До складу ССО входять підрозділи спеціального призначення, інформаційно-психологічних операцій (ІПСО), руху опору та глибинних ударів безпілотниками.

Основні завдання, які виконують бійці (оператори) ССО: Спеціальна розвідка: робота глибоко в тилу ворога; диверсії та рейди: знищення важливих військових об'єктів та інфраструктури противника; психологічні операції (Psy-Ops): ведення інформаційної боротьби та деморалізація сил ворога; рух опору: організація підпільної боротьби на тимчасово окупованих територіях. Антитерористичні операції, пошук та евакуація заручників або полонених.

Оператори ССО проходять надскладний відбір та підготовку, здатні діяти автономно та виконувати завдання, які вважаються неможливими.

Міжнародний день маркетингу

Міжнародний день маркетингу, що відзначається щорічно 27 травня, є святом, яке вшановує життєво важливу роль маркетингу у налагодженні зв'язків між бізнесом і споживачами та стимулюванні суспільних змін. У цей день також відзначається день народження Філіпа Котлера, якого часто називають "батьком сучасного маркетингу", чиї інноваційні теорії глибоко сформували маркетинговий простір.

День екстреної медичної допомоги

День невідкладної медичної допомоги — це щорічна подія, яка відзначається 27 травня, щоб відзначити життєво важливу роль лікарів невідкладної медичної допомоги, медсестер, фельдшерів, реаніматологів та інших медичних працівників, які невтомно працюють, щоб надати невідкладну та життєво необхідну допомогу в критичних ситуаціях.

День захисту від Сонця

День захисту від Сонця (День сонцезахисного крему) щороку відзначається 27 травня напередодні спекотних літніх днів та відпусток. Цей день інформує людей про важливість використання сонцезахисного крему для захисту себе та дітей від небезпечного ультрафіолетового випромінювання.

День народження скотчу

27 травня вважається Днем народження скотчу – липкої стрічки, яку ми використовуємо кожен день у різних сферах життя. Винахідником липкої стрічки вважається американець Річард Дрю.

Народилися в цей день:

150 років від дня народження Костянтина Григоровича Воблого (1876–1947), українського вченого-економіста, статистика, економгеографа, географа, громадського діяча;

110 років від дня народження Миколи Олександровича Гусєва (1916–1987), українського архітектора;

90 років від дня народження Юрія Анатолійовича Бережного (1936–2024), українського фізика-теоретика, фахівця з теорії атомного ядра.

Ще цього дня:

1753 - Завершено будівництво Андріївської церкви в Києві;

1821 - Заснована Миколаївська астрономічна обсерваторія;

1895 - Англійський винахідник Бірт Акрес запатентував кінопроєктор;

1900 - На парламентських виборах у Бельгії вперше у світі була випробувана система пропорційного представництва;

1916 - Президент США Вудро Вільсон закликав після Першої світової війни створити Лігу Націй;

1921 - Афганістан оголосив про свою незалежність;

1926 - У штаті Міссурі споруджено пам'ятник Гекльберрі Фіну й Тому Соєру;

1937 - У Сан-Франциско урочисто відкрився міст над протокою Золоті Ворота — один із найкрасивіших у світі;

2009 - На базі Національного авіаційного університету створено Інститут Аеронавігації;

2015 - Прокуратури Швейцарії та США арештували 7 вищих посадовців ФІФА та загалом 14 осіб — за звинуваченням у корупції, рекеті, шахрайстві та відмиванні грошей.

Церковне свято

Святого священномучника Ферапонта, єпископа

Священномученик Ферапонт, єпископ Сардійський (місто Сардіс (Сарди) знаходилось в малоазійській області Лідії), постраждав за Христа у III столітті.

Під час виконання святительського служіння, святий Ферапонт просвітив християнською вірою та хрестив багатьох язичників-еллінів. За це він постав перед судом правителя Юліана і безстрашно оголосив себе християнським єпископом. Його кинули в в’язницю, де довгий час мучили голодом і спрагою, потім віддали на жорстоке катуванням, але муки не похитнули мужнього сповідництва святителя.

У кайданах святого повели до міста Сінаон у Фрігії, звідти до Анкіри. У цих містах його знову катували. Потім привели святого Ферапонта до річки Астали, оголеного розтягли хрестоподібно на землі, прив’язавши до чотирьох кілків, вбитих у землю, і жорстоко побили. Після цього катування страстотерпця Христового привели у межі Саталійської єпископії, що підкорялася Сардійській митрополії, і тут після довгих побиття святитель Ферапонт закінчив свій мученицький подвиг.

Сухі кілки, до яких був прив’язаний святий, насичені його кров’ю, дали зелені паростки і виросли у великі дерева, листя яких набуло цілющих властивостей і багатьох людей вилікували.

Іменини:

Іван, Феодора.

З прикмет цього дня:

Холодний день 27 травня віщує таке ж холодне і непогоже літо. Якщо ж погода стоїть тепла і ясна, то літо буде спекотним.

Поведінка птахів: Приліт стрижів та ластівок обіцяє швидке встановлення теплих днів. Якщо вони літають високо, то й погода буде сонячною.

Рясна роса на траві вранці — ознака того, що день буде ясним і погожим.

