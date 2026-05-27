МЗС України привітало мусульман зі святом Курбан-байрам

Міністерство закордонних справ України привітало мусульман України та всього світу з нагоди свята Курбан-байраму, сказано в пресслужбі МЗС.

У МЗС також висловлюємо теплі побажання мусульманам – представникам дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні.

"Нехай це благословенне свято принесе мир, світле майбутнє та єдність. Курбан-байрам мубарак!", – сказано в повідомленні.

