МЗС України привітало мусульман зі святом Курбан-байрам
Міністерство закордонних справ України привітало мусульман України та всього світу з нагоди свята Курбан-байраму, сказано в пресслужбі МЗС.
"Щиро вітаємо мусульман України та всього світу з нагоди свята Курбан-байраму", – сказано в Телеграм.
У МЗС також висловлюємо теплі побажання мусульманам – представникам дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні.
"Нехай це благословенне свято принесе мир, світле майбутнє та єдність. Курбан-байрам мубарак!", – сказано в повідомленні.
Джерело: https://t.me/Ukraine_MFA/9184