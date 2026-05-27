Латвія та Литва назвали погрози РФ Києву порушенням Статуту ООН, Росії подано ноту протесту

У міністерствах закордонних справ Латвії та Литви запевнили Україну у твердій підтримці, Росії подано ноту протесту, а також заявили, що погрози масованих обстрілів є порушенням Статуту ООН.

Зокрема, в МЗС Литви сказано, що країна рішуче відкидає погрозу Росії масовано вдарити по Києву та її повідомлення іноземцям про необхідність залишити місто.

"Росії подано ноту протесту. Ми нікуди не йдемо та підтримуємо Україну. Погроза застосування сили є кричущим порушенням Статуту ООН", – йдеться в заяві.

У МЗС Латвії заявили, що погрози Росії Києву нас не залякають. "Ми не залишаємо Київ. Це Росія повинна піти. Латвія твердо стоїть на боці України", – йдеться в заяві.

