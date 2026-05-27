На фронті відбулось 232 бої за добу, найбільше на покровському та гульйпільському напрямках – Генштаб

Російські війська від початку доби 232 рази атакували позиції Сил оборони України, найбільшу активність ворог проявляв на покровському та гуляйпільському напрямках, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України.

"Загалом від початку цієї доби відбулося 232 бойових зіткнення. Противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 53 авіаційні удари, скинув 186 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 4583 дронів-камікадзе та здійснив 1864 обстріли населених пунктів і позицій наших військ", – йдеться в повідомленні.

На північно-слобожанському і курському напрямках відбулося сім боєзіткнень. Противник завдав одного авіаудару, скинув чотири КАБ, здійснив 71 обстріл населених пунктів та позицій українських військ, два із яких із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На південно-слобожанському напрямку противник дев'ять разів штурмував позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Вільча, Гранів, Тернова, Лиман та Колодязне. Два боєзіткнення триває.

На куп'янському напрямку ворог тричі атакував позиції Сил оборони в бік населених пунктів Курилівка, Борова, Новоплатонівка. Два боєзіткнення тривають.

На лиманському напрямку українські військові відбили десять спроб загарбників просунутися у бік Лиману, Дробишевого, Діброви та в районі Ямполя.

На краматорському напрямку українські захисники зупинили одну ворожу атаку в районі Тихонівки.

Сили оборони відбивали 20 ворожих штурмів на костянтинівському напрямку поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Плещіївки, Русиного Яру та у бік населених пунктів Миколайпілля, Вільне й Кучерів Яр.

На покровському напрямку ворог здійснив 34 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Никанорівка, Котлине, Горіхове, Новоолександрівка, Родинське, Покровськ, Гришине, Удачне та у бік населених пунктів Шевченко, Білицьке, Сергіївка Новопавлівка. Дотепер триває чотири боєзіткнення.

"За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 25 окупантів та 8 поранено; знищено три одиниці автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки ворога, один засіб РЕБ, пошкоджено 12 одиниць автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки, три гармати та шість укриттів особового складу противника. Знищено або подавлено 162 безпілотні літальні апаратів різних типів", – сказано в повідомленні.

На олександрівському напрямку українські захисники зупинили одну ворожу атаку в районі населеного пункту Новохатське.

На гуляйпільському напрямку відбулося 27 атак окупантів у районах населених пунктів Добропілля, Злагода, Гуляйполе, Солодке, Залізничне, Староукраїнка та у бік Нового Запоріжжя, Цвіткового й Чарівного. Наразі триває один бій.

На оріхівському напрямку ворог двічі намагався просунутися в напрямку Щербаків та Білогір'я.

На придніпровському напрямку оборонці успішно зупинили дві атаки у бік о. Білогрудий.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02podnuWmG5BuuL4pBPn9SqSD3t8GsjYSotvBorCE9SqaEvjM3zPfF18AEDmwDkCPMl