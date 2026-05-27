Зеленський в День незалежності Грузії: наші нації об'єднують давні зв'язки та спільне розуміння цінності свободи

Президент України Володимир Зеленський привітав Грузію та грузинський народ з Днем незалежності країни 26 травня.

"Вітаю Грузію та Грузинський народ із Днем незалежності. Наші нації об'єднують давні зв'язки та спільне розуміння цінності свободи й гідності", – написав він у соцмережі Х.

Президент побажав Грузії миру, єдності, сили та процвітання. "Ми розраховуємо на взаємовигідні відносини, і Україна готова рухатися в цьому напрямі", – зазначив він.

Джерело: https://x.com/ZelenskyyUa/status/2059326653952643123