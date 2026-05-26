Україна прагне стратегічного партнерства з Африкою та спільної боротьби з дезінформацією РФ – Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав до спільної боротьби з російським впливом і дезінформацією в Африці та заявив про готовність України розвивати стратегічне партнерство з державами континенту, повідомляє пресслужба МЗС.

"Для України День Африки має особливий сенс. Ми самі просто зараз виборюємо право на своє вільне майбутнє проти неоколоніальної агресії. Ми як ніхто розуміємо цінність справжнього суверенітету та справедливості", – заявив Сибіга під час форуму "Україна – Африка: минуле, сучасне і майбутнє взаємин", що відбувся з нагоди Дня Африки.

Міністр наголосив на важливості голосу Африки у мирних зусиллях та навів як приклад російського впливу незаконне вербування найманців, зокрема обманним шляхом.

"Ця практика має бути зупинена. Йдеться про порятунок життів", – заявив він.

За словами Сибіги, 21 століття є "століттям Африки", а країни континенту демонструють динамічне економічне зростання та володіють значним людським і ресурсним потенціалом.

Глава МЗС також заявив, що президент України Володимир Зеленський відкритий до зустрічей з африканськими лідерами та діалогу з Африканським союзом.

Окремо міністр звернув увагу на історичні зв'язки України з країнами Африки. За його словами, ще уряд Української Народної Республіки на чолі із Симоном Петлюрою ініціював встановлення відносин з Абісинією, сучасною Ефіопією.

Сибіга також зазначив, що українські інженери та науковці брали участь у створенні великих промислових та енергетичних об'єктів у країнах Африки, зокрема Асуанської ГЕС у Єгипті та металургійного комплексу в Нігерії.

"Наш спільний спадок зафіксований у бетоні та металі стратегічних об'єктів: від Асуанської ГЕС в Єгипті до металургійного гіганта в Аджяокуті в Нігерії, об'єктів в Алжирі, Марокко, Анголі та Мозамбіку", – зазначив він.

Джерело: https://mfa.gov.ua/news/andrij-sibiga-na-forumi-ukrayina-afrika-minule-suchasne-i-majbutnye-vzayemin-okresliv-strategichnu-ramku-rozvitku-vidnosin-iz-krayinami-kontinentu