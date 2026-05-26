Сибіга: Україна планує перевищити довоєнний товарообіг з Африкою у $6,7 млрд і відкриє нові дипмісії

Україна нарощує дипломатичну та економічну присутність в Африці й розглядає континент як рівноправного партнера, а не об'єкт допомоги, запропонувавши співпрацю за трьома напрямами: продовольча безпека, оборонні технології та цифровізація держпослуг, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Україна розглядає Африку не як об'єкт допомоги, а як рівноправного, сильного суб'єкта глобальної політики. Ми йдемо на континент як "провайдер" і партнер готових, високотехнологічних рішень. Африка цінує силу, технології та реальну присутність – і саме це ми маємо на меті забезпечувати. Взаємна вигода має бути в центрі наших відносин у всіх сферах", – зауважив глава МЗС на форумі "Україна-Африка: Минуле, сучасне і майбутнє взаємин" у вівторок у Києві.

За його словами, за останні роки відкрито 8 нових посольств на континенті, а кількість дипломатичних місій зросла до 18. Також планується відкриття посольства в Замбії та генерального консульства в Кейптауні.

Крім того, Сибіга окреслив чітку стратегічну рамку: "Україна – стратегічний партнер для сталого розвитку Африки-2063", яка наповнюється конкретним економічним змістом через концепцію "трьох стовпів".

Як зазначає пресслужба МЗС, перший – Україна трансформує свою роль із простого експортера зернових на архітектора та гаранта продовольчої безпеки. Україна готова ділитися сучасними агротехнологіями, долучатися до модернізації портової та залізничної інфраструктури, будівництва сучасних автошляхів і систем сталого енергозабезпечення.

Другий. Україна володіє унікальним досвідом протидії сучасним загрозам, здобутим у реальних бойових умовах, і готова ділитися експертизою щодо використання та нейтралізації дронів, систем РЕБ і посилення кібербезпеки.

"Разом із партнерами ми ініціюємо створення регіонального кіберальянсу та спільного з європейськими колегами центру моніторингу російського впливу та боротьби з дезінформацією. Ми маємо очистити інформаційний простір від маніпуляцій агресора", – наголосив Сибіга.

Третій. Україна пропонує експорт готових рішень для цифровізації державних послуг на основі "Дії" та цілеспрямовано консолідує українські ВНЗ, щоб спільно готувати кадри.

Галва МЗС також зазначив, що покладатися виключно на ресурси інших означає ставати залежним. Саме тому українська сторона готова робити конкретний внесок у зміцнення самодостатності африканських держав.

"Африка – це не про благодійність чи гуманітарні дотації. Це про стратегічний, взаємовигідний прагматизм на рівних. Україна входить на цей ринок як сильний, надійний та високотехнологічний партнер. Разом ми здатні побудувати абсолютно новий простір безпеки та розвитку", – зауважив він.

Джерело: https://mfa.gov.ua/news/andrij-sibiga-na-forumi-ukrayina-afrika-minule-suchasne-i-majbutnye-vzayemin-okresliv-strategichnu-ramku-rozvitku-vidnosin-iz-krayinami-kontinentu