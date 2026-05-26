Інтерфакс-Україна
Події
22:29 26.05.2026

Масовані атаки РФ лише посилюють підтримку України – глава МЗС Нідерландів викликав посла РФ

Міністр закордонних справ Королівства Нідерландів Том Берендсен заявив, що масовані російські атаки на цивільні об'єкти та погрози Києву лише посилюють рішучість підтримувати Україну та тиск на Кремль.

"У відповідь на ці напади я сьогодні викликав посла Росії", – написав він у соцмережі X.

За словами глави МЗС Нідерландів, у Брюсселі він висловив співчуття віцепрем'єр-міністру України Тарасу Качці та запевнив його у "непохитній підтримці" України.

Берендсен також наголосив, що майбутнє України в Європейському Союзі.

"Нідерланди підтримують швидке офіційне відкриття першого переговорного кластера", – зазначив він.

Водночас міністр підкреслив важливість продовження реформ, зокрема у сфері верховенства права та боротьби з корупцією, для швидкого просування України на шляху до членства в ЄС.

Джерело: https://x.com/ministerbz/status/2059344511659131231?s=46&t=rHp0vit1u-EWlXgd79y2KA

Теги: #підтримка #нідерланди

