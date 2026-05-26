Зеленський: Після закінчення війни Україна матиме великий економічний підйом

Після закінчення війни Україна матиме значний економічний підйом, а ті, хто залишається в країні зараз, отримають більше можливостей для розвитку бізнесу, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Війна закінчиться, і той, хто був тут має більше шансів. Починати свою справу ту чи іншу. І багато шансів потім дуже сильно піднятися. Ви знаєте, завжди інвестують в складні моменти. Інвестують і в знання. Те, що ви тут робите, це прекрасно. І інвестують в будь-яку справу особисту, або справу, де ви є частиною. Чому? Тому що після війни буде великий підйом в Україні", – сказав він під час зустрічі з українською молоддю за кордоном на заході "Вдома краще".

За його словами, відбудова країни, повернення інвестицій та вступ до Європейського Союзу створять нові ринкові можливості.

Зеленський також підтвердив перспективу членства України в ЄС. "Україна буде юридично частиною Європейського Союзу. Будуть ринки відкриті. Це сто відсотків", – заявив він.

Також президент закликав українців за кордоном повертатися. "Повертайтесь. Якщо не можете – дзвоніть, підтримуйте рідних", – сказав він.