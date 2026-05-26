Інтерфакс-Україна
21:22 26.05.2026

Зеленський: Після закінчення війни Україна матиме великий економічний підйом

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Після закінчення війни Україна матиме значний економічний підйом, а ті, хто залишається в країні зараз, отримають більше можливостей для розвитку бізнесу, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Війна закінчиться, і той, хто був тут має більше шансів. Починати свою справу ту чи іншу. І багато шансів потім дуже сильно піднятися. Ви знаєте, завжди інвестують в складні моменти. Інвестують і в знання. Те, що ви тут робите, це прекрасно. І інвестують в будь-яку справу особисту, або справу, де ви є частиною. Чому? Тому що після війни буде великий підйом в Україні", – сказав він під час зустрічі з українською молоддю за кордоном на заході "Вдома краще".

За його словами, відбудова країни, повернення інвестицій та вступ до Європейського Союзу створять нові ринкові можливості.

Зеленський також підтвердив перспективу членства України в ЄС. "Україна буде юридично частиною Європейського Союзу. Будуть ринки відкриті. Це сто відсотків", – заявив він.

Також президент закликав українців за кордоном повертатися. "Повертайтесь. Якщо не можете – дзвоніть, підтримуйте рідних", – сказав він.

Теги: #прогноз #економіка #зеленський

22:04 26.05.2026
Матернова заявила, що Зеленський пройшов безпрецедентний шлях під час війни

20:39 26.05.2026
Порошенко після першої зустрічі з Зеленським віч-на-віч: домовились, що діалог стане постійним

18:59 26.05.2026
Зеленський нагородив низку іноземних діячів за підтримку України та активну благодійну діяльність

14:21 26.05.2026
Зеленський обговорив із Тихановською намагання Росії втягнути ще більше Білорусь у війну проти України

14:16 26.05.2026
Україна готує міжнародний форум Карпатського макрорегіону – Зеленський

21:00 25.05.2026
Президент говорив про досяжність припинення гарячої фази війни до кінця року – депутати

20:00 25.05.2026
Україна очікує нових заходів із представниками президента США – Зеленський

19:56 25.05.2026
Зеленський обговорив пріоритети на найближчий час із фракцією "Слуга народу"

19:50 25.05.2026
Зеленський: Довгий час не було прогресу щодо розширення виробництва антибалістики зі США

15:23 25.05.2026
Зеленський планує зустрітися з фракцією "Слуга народу" у понеділок – джерело

