21:10 26.05.2026

Шмигаль: Норвегія надасть EUR40 млн гранту на підтримку енергетичної стійкості України

Норвегія надасть EUR40 млн гранту на підтримку енергетичної стійкості України, повідомив перший віцепрем'єр – міністр енергетики Денис Шмигаль.

"Це стане важливим внеском у здатність України протистояти російським атакам і підтримувати роботу життєво важливих послуг", – написав він у Телеграм.

Шмигаль подякував партнерам під час свого онлайн-виступу на конференції "Зима в Україні", що відбулася в Брюсселі за участі міністра закордонних справ Норвегії Еспена Барта Ейде та єврокомісарки з питань сусідства та розширення Марти Кос.

Віцепрем'єр наголосив, що енергетика є системою систем, а її захист має бути вмонтованою частиною енергетичної архітектури. За його словами, зараз Україна рухається до моделі розподіленої генерації та енергетичної автономності, де кожен елемент здатний працювати незалежно, а резервне обладнання і швидкість відновлення стають вагомим фактором безпеки.

Шмигаль підкреслив, що участь України в європейському енергетичному просторі підсилює Європу, а глибша енергетична диверсифікація та розвиток транскордонної інфраструктури є спільною відповіддю на сучасні виклики.

Він зазначив, що під час конференції також прозвучали важливі меседжі від партнерів щодо нашої євроінтеграції. Зокрема, ЄС готовий відкрити переговорний Кластер 1 уже в червні, а інші кластери очікуються в липні цього року.

"Щиро дякую всім, хто допомагає Україні. Від початку року ми отримали понад 3200 одиниць енергетичного обладнання та більше 312 млн євро внесків до Фонду підтримки енергетики України. Окремо вдячний Норвегії за внески у закупівлю газу для України, що є важливим елементом підготовки до наступного опалювального сезону", – зазначив він.

Шмигаль додав, що близько 40 держав та міжнародних фінансових інституцій стали частиною великої коаліції зимової стійкості.

 

