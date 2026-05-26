Інтерфакс-Україна
Події
21:05 26.05.2026

Сибіга на Кіпрі обговорить з колегами з Євросоюзу посилення ролі Європи у мирних зусиллях, вступ України в ЄС, а також оборонні потреби

1 хв читати
Сибіга на Кіпрі обговорить з колегами з Євросоюзу посилення ролі Європи у мирних зусиллях, вступ України в ЄС, а також оборонні потреби
Фото: elements.envato.com

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 27 травня візьме участь у неформальному засіданні міністрів закордонних справ ЄС у форматі "Гімніх" на Кіпрі, де планує обговорити, зокрема, посилення ролі Європи у мирних зусиллях та вступ України в ЄС, а також оборонні потреби.

"У середу, 27 травня, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга візьме участь у неформальному засіданні міністрів закордонних справ ЄС у форматі "Гімніх" у місті Лімасол, Республіка Кіпр", – йдеться у повідомленні МЗС на сайті у вівторок.

Повідомляється, що центральними темами участі глави МЗС України стане посилення ролі Європи у мирних зусиллях, прогрес на шляху до вступу України в ЄС та відкриття переговорних кластерів, санкційний тиск на РФ, забезпечення оборонних потреб України.

Зазначається, що на полях засідання очільник зовнішньополітичного відомства України проведе низку двосторонніх зустрічей з європейськими колегами.

Формат "Гімніх" – це неформальні зустрічі міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу для обміну думками з ключових питань зовнішньої політики та безпеки.

 

Теги: #зустріч #кіпр #єс #мзс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:59 26.05.2026
ЄС працює над пакетом санкцій проти РФ – фон дер Ляєн

ЄС працює над пакетом санкцій проти РФ – фон дер Ляєн

16:47 26.05.2026
Україна пропонує ЄС роботу над різними форматами перемир'я з РФ, не лише аеропортного – Сибіга

Україна пропонує ЄС роботу над різними форматами перемир'я з РФ, не лише аеропортного – Сибіга

16:28 26.05.2026
Сибіга у середу обговорить з главами МЗС країн ЄС формат участі Європи у мирних переговорах

Сибіга у середу обговорить з главами МЗС країн ЄС формат участі Європи у мирних переговорах

16:20 26.05.2026
Президент зустрічається з представниками фракцій та груп

Президент зустрічається з представниками фракцій та груп

14:26 26.05.2026
ЄС через атаку на Київ та нові погрози Кремля викликав повіреного у справах РФ

ЄС через атаку на Київ та нові погрози Кремля викликав повіреного у справах РФ

23:56 25.05.2026
МЗС України подякувало іноземному дипкорпусу за роботу в умовах війни та відмову піддаватися шантажу і погрозам РФ

МЗС України подякувало іноземному дипкорпусу за роботу в умовах війни та відмову піддаватися шантажу і погрозам РФ

22:39 25.05.2026
МЗС: РФ роками атакувала Київ ракетами та дронами, а тепер розігрує "нову карту" з погрозами нових ударів

МЗС: РФ роками атакувала Київ ракетами та дронами, а тепер розігрує "нову карту" з погрозами нових ударів

21:24 25.05.2026
Посол ЄС заявила про намір Євросоюзу залишатися в Києві попри погрози Росії

Посол ЄС заявила про намір Євросоюзу залишатися в Києві попри погрози Росії

21:23 25.05.2026
Сибіга про погрози РФ новими ударами: Обговорюємо з нашими партнерами, що не потрібно піддаватися цьому російському шантажу

Сибіга про погрози РФ новими ударами: Обговорюємо з нашими партнерами, що не потрібно піддаватися цьому російському шантажу

14:25 25.05.2026
Україна запускає інформресурс для викриття російської системи вербування іноземних громадян на війну

Україна запускає інформресурс для викриття російської системи вербування іноземних громадян на війну

ВАЖЛИВЕ

Командувач СБС повідомив про плани відповіді Білорусі, якщо та вступить у війну на боці РФ: перші 500 цілей вже на олівці

Направлено до суду справу Тимошенко щодо підкупу нардепів

Зеленський присвоїв почесну відзнаку "Місто-рятівник" містам Будапешт, Гданськ, Таллінн та Сен-Жермен-ан-Ле

На Дніпропетровщині меру міста завдано ножового поранення, поліція розслідує обставини

Генштаб ЗСУ: Уражено командні пункти, логістику противника, підтверджено зупинку роботи НПЗ "Сызранский"

ОСТАННЄ

День працівника органу державного фінансового контролю буде відзначатись щороку 29 липня – указ

Зеленський: Ми раді бачити в Україні будь-кого, з будь-якої держави, але піднімаємо питання повернення українців

Сибіга: Держави-учасниці ОБСЄ засудили російський терор та підтвердили прихильність до підтримки України

США планують скоротити свій військовий внесок у НАТО більше, ніж очікувалось – ЗМІ

CEO Work.ua Міхно: Поки ми будемо до війська залучати виловлюванням людей на вулиці, в нас не буде ні економіки, ні нормальної армії

Трамп після медобстеження заявив про відсутність проблем зі здоров'ям

Понад 40 законопроєктів очікують підпису президента – Рух "Чесно"

Вже відомо про 15 постраждалих у Запоріжжі, серед них – немовля

Миколаїв атакували шахеди, є пошкодження адмінбудівлі та двох багатоповерхівок – ОВА

Доктор Абердинського університету Силантьєв прочитав відкриту лекцію з біофізики в Одесі, де раніше навчався сам

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА