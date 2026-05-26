Сибіга на Кіпрі обговорить з колегами з Євросоюзу посилення ролі Європи у мирних зусиллях, вступ України в ЄС, а також оборонні потреби

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 27 травня візьме участь у неформальному засіданні міністрів закордонних справ ЄС у форматі "Гімніх" на Кіпрі, де планує обговорити, зокрема, посилення ролі Європи у мирних зусиллях та вступ України в ЄС, а також оборонні потреби.

Повідомляється, що центральними темами участі глави МЗС України стане посилення ролі Європи у мирних зусиллях, прогрес на шляху до вступу України в ЄС та відкриття переговорних кластерів, санкційний тиск на РФ, забезпечення оборонних потреб України.

Зазначається, що на полях засідання очільник зовнішньополітичного відомства України проведе низку двосторонніх зустрічей з європейськими колегами.

Формат "Гімніх" – це неформальні зустрічі міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу для обміну думками з ключових питань зовнішньої політики та безпеки.