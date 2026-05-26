20:52 26.05.2026

День працівника органу державного фінансового контролю буде відзначатись щороку 29 липня – указ

Президент Володимир Зеленський своїм указом установив в Україні День працівника органу державного фінансового контролю, який відзначати щороку 29 липня.

Відповідний документ №441/2026 оприлюднено на сайті Офісу президента у вівторок.

Зазначається, що професійне свято працівників органів державного фінансового контролю вводиться "з метою сприяння розвитку професійної діяльності у цій сфері і забезпечення законного та ефективного використання ресурсів держави", а також "ураховуючи роль органів державного фінансового контролю в захисті економічних інтересів держави".

 

