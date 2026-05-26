День працівника органу державного фінансового контролю буде відзначатись щороку 29 липня – указ
Президент Володимир Зеленський своїм указом установив в Україні День працівника органу державного фінансового контролю, який відзначати щороку 29 липня.
Відповідний документ №441/2026 оприлюднено на сайті Офісу президента у вівторок.
Зазначається, що професійне свято працівників органів державного фінансового контролю вводиться "з метою сприяння розвитку професійної діяльності у цій сфері і забезпечення законного та ефективного використання ресурсів держави", а також "ураховуючи роль органів державного фінансового контролю в захисті економічних інтересів держави".