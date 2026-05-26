Зеленський: Ми раді бачити в Україні будь-кого, з будь-якої держави, але піднімаємо питання повернення українців

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з молоддю висловив подяку тим, хто вже зараз повертається з-за кордону та висловив переконання, що країну після завершення війни очікує економічний підйом.

"Ти потрібен своїй батьківщині – це не пафос, це факт. Ми сьогодні говоримо про те, як нам повертати українців… Безумовно, ми відкрита країна і раді тут бачити будь-кого, з будь-якої держави, але все одно ми піднімаємо питання повернення українців, міліонів з них, своїх, рідних додому", – сказав Зеленський на токшоу "Вдома краще!", яке створили Міністерство молоді та спорту спільно з Офісом президента України.

Він зазначив, що не хоче давати поради молоді щодо повернення: "Ви самі вирішуєте". "Я дуже вдячний тій молоді, людям, які в Україні, які повертаються в Україну. Щодо порад. Безумовно, багато людей повернеться після закінчення війни, і вони будуть дуже потрібні, але сьогодні вони потрібні саме тут, в Україні – допомагати і захищати її", – додав президент.

На запитання, як налагодити комунікацію між тими, хто виїхав, і хто лишився, Зеленський висловив переконання, що люди іноді будують стіни між собою, оскільки не готові сказати одне одному правду, "що я поїхав через війну і не повертаюсь через ризики, через різні страхи".

"Відстань – це передусім через те, що ми дуже часто боїмось казати правду. Я думаю, що це важливо робити сьогодні, а не тоді, коли війна закінчилась. Повертатись можна в будь-який момент, але важливо для себе визнати: де ти, що з тобою, чому людина поїхала. В цьому немає нічого поганого", – вважає він.

Також президент зазначив, що в Україні на ринку праці зараз суттєво знизилась конкуренція.

"Для економіки це погано, але це війна. Війна закінчиться і той, хто був тут, я вважаю, має більше шансів починати свою справу ту чи іншу, і багато шансів потім дуже сильно піднятися. Завжди інвестують в складні моменти… Після війни буде великий підйом в Україні, це природньо, будуть виклики через війну, тому що багато людей повернеться додому шукати себе, зрозуміло чому. Держава повинна готуватись до цього. Буде відбудова – будуть гроші, гроші повертають сюди різні інвестиції, різні бізнеси, і тому це можливості", – сказав Зеленський.