20:37 26.05.2026

Сибіга: Держави-учасниці ОБСЄ засудили російський терор та підтвердили прихильність до підтримки України

Держави-учасниці ОБСЄ на спеціальному спільному засіданні Форуму ОБСЄ з питань безпекового співробітництва та Постійної ради ОБСЄ, скликаному на прохання України, "однозначно засудили російський терор та підтвердили свою тверду прихильність до подальшої підтримки України", повідомив міністр іноземних справ Андрій Сибіга.

"Сьогодні у Відні на прохання України відбулося спеціальне спільне засідання Форуму ОБСЄ з питань безпекового співробітництва та Постійної ради ОБСЄ. На цьому спільному засіданні було розглянуто питання масових ракетних та безпілотних атак Росії проти України, а також останні погрози з боку Москви", – написав він у соціальній мережі Х у вівторок.

Сибіга повідомив, що "держави-учасниці ОБСЄ однозначно засудили російський терор та підтвердили свою тверду прихильність до подальшої підтримки України".

Міністр наголосив, що "попри спроби Москви залякати наших державних та закордонних дипломатів, міжнародна спільнота твердо стоїть на боці України".

"Я ціную всі висловлювання щирої солідарності та підтримки, а також оперативну реакцію швейцарського головування в ОБСЄ та грузинського головування у Форумі з питань безпеки та співробітництва, які організували цю зустріч", – додав він.

"Я особисто вдячний своїм швейцарському та грузинському колегам, Иньяцио Кассису та Мака Бочоришвили, за їхнє лідерство, а також усім країнам, які сьогодні чітко виступили на захист Статуту ООН та Гельсінських принципів".

Як повідомлялося з посиланням на Сибігу, Україна після останньої масованої російської атаки вимагала скликання термінового засідання Ради Безпеки ООН та спільного засідання Форуму ОБСЄ з питань безпекового співробітництва та Постійної ради ОБСЄ. Міністр повідомив, що доручив усім українським представництвам при міжнародних організаціях повною мірою використати весь арсенал багатосторонніх заходів у відповідь на варварський ракетний обстріл Києва з боку Росії. "ООН, ОБСЄ, Рада Європи та ЮНЕСКО повинні надати адекватну та рішучу відповідь агресору, який намагається компенсувати відсутність військових успіхів на полі бою терором проти цивільного населення", – заявив Сибіга.

 

