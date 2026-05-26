20:30 26.05.2026

США планують скоротити свій військовий внесок у НАТО більше, ніж очікувалось – ЗМІ

Уряд США має намір тримати значно менше систем озброєння та солдатів у резерві для НАТО і посилює тиск на європейські країни, щоб ті швидко заповнили прогалини, повідомляє видання Spiegel у вівторок.

За даними видання, посланець міністра оборони США Піта Геґсета Александр Велес-Ґрін, який тимчасово виконує обов'язки вищого політичного чиновника Пентагону, наприкінці минулого тижня провів брифінг для високопоставлених посадовців з інших країн-членів у штаб-квартирі НАТО з цього приводу.

"Пропозиції США щодо майбутнього військового планування були більш радикальними, ніж очікували європейці. Європейські дипломати до зустрічі припускали, що обговорення з часом включатимуть незначні корективи. Однак, згідно з інформацією, отриманою Spiegel, США мають намір, наприклад, надати НАТО значно менше стратегічних бомбардувальників, а також обговорюється скорочення внеску американських винищувачів на третину. За словами представників європейських урядів, вирішальне питання полягає в тому, на яких часових рамках американці базують свої плани", – йдеться в повідомленні.

При цьому США дали зрозуміти, що мають намір зберегти ядерне стримування в Європі в рамках НАТО. Натомість, очікується, що європейці здебільшого самостійно візьмуть на себе конвенційну оборону континенту. Відповідно, ВМС США залишатимуть для НАТО менше есмінців і більше взагалі не надаватимуть підводні човни НАТО. Очікується, що європейці також нададуть власні безпілотники для розвідки, тоді як США мають намір значно скоротити свої зобов'язання щодо озброєних моделей.

"Запити США не обов'язково означають виведення американських військ з Європи. Військові джерела заявили, що Вашингтон насамперед хоче досягти більшої гнучкості шляхом скорочення у разі виникнення конфлікту в Індо-Тихоокеанському регіоні. У такому випадку уряд США не хоче бути зв'язаним реєстрацією військових можливостей у НАТО… За даними військових джерел, заплановане скорочення не означає, що США не втручатимуться, якщо в Європі виникне надзвичайна ситуація у сфері національної оборони", – пише видання.

До початку червня європейські партнери по НАТО повинні вирішити, що вони можуть запропонувати, щоб заповнити прогалини у власних можливостях.

Повідомляється, що протягом вихідних німецький уряд передав запити до НАТО, відмовившись коментувати саму інформацію як засекречену.

Речниця генерального секретаря Марка Рютте заявила виданню, що в минулому існувала "надмірна залежність" від США в плануванні сил НАТО, однак зараз країни Європи та Канада інвестують більше в оборону, тому є можливість "перекласти тягар відповідальності".

 

Теги: #нато #сша

20:07 26.05.2026
