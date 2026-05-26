Інтерфакс-Україна
Події
20:28 26.05.2026

CEO Work.ua Міхно: Поки ми будемо до війська залучати виловлюванням людей на вулиці, в нас не буде ні економіки, ні нормальної армії

Співвласник і CEO Work.ua Артур Міхно вважає, що одним із проблемних питань для повернення людей з-за кордону є невизначеність в системі залучення людей до війська.

"Ми говоримо про повернення додому. І для того, щоб говорити про це, є десятки офігенних ініціатив. Але якщо фундамент не є сталим, то можна пробувати будувати, і воно знову буде падати. Ми всі знаємо, давайте будемо чесні один з одним, про ключове питання, яке не дозволяє зараз дуже багатьом компаніям наймати: яке є ключовим, яке стоїть для тих, хто повертається – питання того, що люди, які знаходяться в Україні, можуть потрапити у військо. Не всі готові йти воювати. Ми можемо багато говорити як правильно і як не правильно, але дивіться, яка дуже дивна ситуація: з одного боку, у нас не вистачає людей в компаніях, з іншого боку – багато людей не можуть піти на роботу, не хочуть, сидять по домах, тому що на вулицях за ними стежать ті, хто їх залучить до війська. Це реальність. Ми можемо про неї говорити чи не говорити, вона такою є", – сказав Міхно на токшоу "Вдома краще!", яке створило Міністерство молоді та спорту спільно з Офісом президента України.

Він зазначив, що в його компанії, попри можливість 50% бронювання, є складності із залученням людей, так як спочатку людину потрібно знайти і навчити, але через три місяці вона потрапляє до війська.

"То в мене питання: чому держава досі, уже п'ятий рік, не може вирішити ситуацію, що людина, яка працює, з меншою ймовірністю буде залучена до війська, а перш за все туди залучаються ті, хто не працює?... Люди не хочуть іти і офіційно працювати: вони працюють віддалено і неофіційно. Замість цього ми б могли розвивати офіційне працевлаштування, розвивати рівень заробітних плат, розвивати оподаткування. І більше того, якщо є чіткість в тому, хто потрапляє до війська, а хто – ні, тоді дуже багато людей, я впевнений, з радістю би повернулися. Тому що, коли ти повертаєшся у невизначеність, будемо чесні, не дуже багато людей хочуть повертатися у невизначеність. Тому я абсолютно впевнений, що нам потрібен цей певний соціальний діалог. Але поки ми будемо до війська залучати тим, що випадково на вулиці виловлювати людей, в нас і економіки не буде, і нормальної армії не буде", – зазначив Міхно.

У свою чергу, відповідаючи на дані тези, міністр економіки, довкілля і сільського господарства Олексій Соболєв зазначив, що уряд розділяє такі думки і над вирішенням цих запитань зараз працює з Міністерством оборони, зокрема, щоб прибрати для людей невизначеність.

"Мені здається вони почали нас слухати, до цього було значно складніше", – наголосив він.

За його словами, є категорія людей, яка ховається від мобілізації, і це заважає їм офіційно працевлаштуватися: їх більше 2 мільйонів.

"У той же час у нас в армії трохи більше мільйона, заброньованих теж трохи більше мільйона. Тобто, у нас є гігантський ресурс, який ми неоптимально в країні використовуємо", – додав він.

Також він нагадав, що уряд пропонує доопрацювати систему бронювання.

"Всі люди мають чітко розуміти свій стан, наприклад, на наступний рік. Тоді ми зможемо і економіку підняти, і податки зібрати", – зазначив він.

Як повідомлялося, 22 травня міністр економіки, довкілля і сільського господарства Олексій Соболєв повідомив про ухвалене урядом рішення про змін правил бронювання військовозобов'язаних на критично важливих підприємствах, одне з яких передбачає підвищення середньої зарплати на підприємстві до майже 26 тис грн, а інше – необхідність підтвердження всіма критично важливими підприємствами свого статусу за оновленими критеріями протягом трьох місяців.

Теги: #мобілізація #думка

