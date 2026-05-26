Інтерфакс-Україна
20:07 26.05.2026

Трамп після медобстеження заявив про відсутність проблем зі здоров'ям

Президент США Дональд Трамп у вівторок заявив, що завершив медичне обстеження, яке показало, що у нього все відмінно зі здоров'ям.

"Щойно завершив у Національному військово-медичному центрі імені Волтера Ріда планове медичне обстеження, яке я проходжу кожні шість місяців", - написав голова Білого дому в соцмережі Truth Social.

"Усі показники прекрасні", - зазначив Трамп, подякувавши лікарям і медичному персоналу.

Трампу 79 років. Раніше він неодноразово заявляв, що у нього чудовий стан здоров'я. У січні він зазначав, що втретє склав на "відмінно" тест на когнітивні здібності.

Минулого року деякі американські ЗМІ публікували припущення про те, що стан здоров'я Трампа погіршується. Зокрема, вони звертали увагу на те, що він став часто сидіти із заплющеними очима на нарадах - збоку це виглядало так, ніби президент дрімає. Крім того, низка ЗМІ вважала, що лікарі Трампа недостатньо транспарентні, коли повідомляють про стан його здоров'я.

 

 

20:30 26.05.2026
США планують скоротити свій військовий внесок у НАТО більше, ніж очікувалось – ЗМІ

16:00 26.05.2026
Без США нереалістично досягти закінчення російської агресії – Сибіга

08:11 26.05.2026
Рубіо заявив, що під час розмови Лавров передав Трампу послання від Путіна – ЗМІ

06:52 26.05.2026
Рубіо та Лавров провели телефонну розмову щодо російсько-української війни – Держдеп США

18:55 24.05.2026
Трамп заявив, що доручив представникам США не поспішати з ядерною угодою з Іраном

17:58 24.05.2026
Трамп називає переговорний процес з Іраном конструктивним

09:26 21.05.2026
Трамп заявив, що не послабить санкції проти Ірану, поки Вашингтон і Тегеран не укладуть угоду

19:04 19.05.2026
Трамп відданий дипломатичному завершенню війни, США зроблять усе можливе для досягнення її сталого завершення – представництво при ООН

19:00 19.05.2026
Трамп заявив, що Сі Цзіньпін не говорив йому, що Росія може пошкодувати про вторгнення в Україну

17:08 19.05.2026
Проєкт "Карпатська зміна" охопить понад 1,7 тис. дітей із прифронтових регіонів

