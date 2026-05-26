Трамп після медобстеження заявив про відсутність проблем зі здоров'ям

Президент США Дональд Трамп у вівторок заявив, що завершив медичне обстеження, яке показало, що у нього все відмінно зі здоров'ям.

"Щойно завершив у Національному військово-медичному центрі імені Волтера Ріда планове медичне обстеження, яке я проходжу кожні шість місяців", - написав голова Білого дому в соцмережі Truth Social.

"Усі показники прекрасні", - зазначив Трамп, подякувавши лікарям і медичному персоналу.

Трампу 79 років. Раніше він неодноразово заявляв, що у нього чудовий стан здоров'я. У січні він зазначав, що втретє склав на "відмінно" тест на когнітивні здібності.

Минулого року деякі американські ЗМІ публікували припущення про те, що стан здоров'я Трампа погіршується. Зокрема, вони звертали увагу на те, що він став часто сидіти із заплющеними очима на нарадах - збоку це виглядало так, ніби президент дрімає. Крім того, низка ЗМІ вважала, що лікарі Трампа недостатньо транспарентні, коли повідомляють про стан його здоров'я.