Інтерфакс-Україна
20:02 26.05.2026

Понад 40 законопроєктів очікують підпису президента – Рух "Чесно"

Понад 40 законопроєктів очікують підпису президента – Рух "Чесно"
У президента України Володимира Зеленського очікують підпису понад 40 законопроєктів, ухвалених Верховною Радою у різні роки, повідомив Рух "Чесно".

"45 законів, які досі не підписав президент, – це документи, ухвалені вже давно і відтоді фактично "завислі" в його офісі. Так, дев'ять із таких законів залишаються без підпису ще з 2025 року, шість – з 2024‑го, одинадцять – з 2023‑го, тринадцять – з 2022‑го, вісім – з 2021‑го, сім – з 2020‑го і навіть один – ще з 2019‑го. Йдеться про закон щодо електронних форм комунікації громадян із державою, який, за словами авторів, уже втратив актуальність", – повідомляє Руху "Чесно" на своєму сайті.

Серед "підвішених" – закон про скасування переведення годинників на літній час і містобудівна "реформа" № 5655 авторства народної депутатки Олени Шуляк (фракція "Слуга народу").

За інформацією "Чесно", на момент виходу публікації у президента на підписі також перебувають два законопроєкти, ухвалені Верховною Радою цього року – про правила виплат родинам безвісти зниклих військових та про посилення спроможностей воєнної розвідки.

Як повідомлялося, порядок підписання законів президентом визначає стаття 94 Конституції України. Після ухвалення закону Верховною Радою він направляється президенту України. Президент має 15 днів для того, щоб підписати закон і офіційно його оприлюднити або повернути із вмотивованими пропозиціями для повторного розгляду парламентом. Якщо президент не повернув закон у встановлений строк, він вважається схваленим і підлягає підписанню та оприлюдненню.

 

20:49 26.05.2026
Зеленський: Ми раді бачити в Україні будь-кого, з будь-якої держави, але піднімаємо питання повернення українців

16:20 26.05.2026
Президент зустрічається з представниками фракцій та груп

20:23 25.05.2026
Зеленський зустрінеться з лідерами фракцій та груп Ради у вівторок – речниця "Слуги народу"

19:05 25.05.2026
Зеленський зустрінеться з керівниками усіх фракцій та груп Ради у вівторок – нардеп

20:26 20.05.2026
Зеленський обговорив із представниками монобільшості нагальні питання законотворчості

19:15 19.05.2026
Підвищення вартості проїзду в Києві може спричинити зростання інфляції – заступниця голови комітету Ради з питань транспорту

18:54 15.04.2026
Затримка підписання законів президентом – це неповага до Ради – нардеп Фріз

11:33 09.03.2026
Президент підписав закон про обов’язковість будівництва укриттів для всіх нових житлових та інфраструктурних об’єктів

01:44 05.06.2025
Рада оновила Бюджетний кодекс для угоди з США щодо мінералів та надала пільги для дронів на оптоволокні

13:33 17.04.2025
Рада розблокувала підписання спікером двох законів

