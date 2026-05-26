Понад 40 законопроєктів очікують підпису президента – Рух "Чесно"

У президента України Володимира Зеленського очікують підпису понад 40 законопроєктів, ухвалених Верховною Радою у різні роки, повідомив Рух "Чесно".

"45 законів, які досі не підписав президент, – це документи, ухвалені вже давно і відтоді фактично "завислі" в його офісі. Так, дев'ять із таких законів залишаються без підпису ще з 2025 року, шість – з 2024‑го, одинадцять – з 2023‑го, тринадцять – з 2022‑го, вісім – з 2021‑го, сім – з 2020‑го і навіть один – ще з 2019‑го. Йдеться про закон щодо електронних форм комунікації громадян із державою, який, за словами авторів, уже втратив актуальність", – повідомляє Руху "Чесно" на своєму сайті.

Серед "підвішених" – закон про скасування переведення годинників на літній час і містобудівна "реформа" № 5655 авторства народної депутатки Олени Шуляк (фракція "Слуга народу").

За інформацією "Чесно", на момент виходу публікації у президента на підписі також перебувають два законопроєкти, ухвалені Верховною Радою цього року – про правила виплат родинам безвісти зниклих військових та про посилення спроможностей воєнної розвідки.

Як повідомлялося, порядок підписання законів президентом визначає стаття 94 Конституції України. Після ухвалення закону Верховною Радою він направляється президенту України. Президент має 15 днів для того, щоб підписати закон і офіційно його оприлюднити або повернути із вмотивованими пропозиціями для повторного розгляду парламентом. Якщо президент не повернув закон у встановлений строк, він вважається схваленим і підлягає підписанню та оприлюдненню.