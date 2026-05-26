Інтерфакс-Україна
Події
19:50 26.05.2026

Вже відомо про 15 постраждалих у Запоріжжі, серед них – немовля

Фото: https://t.me/ivan_fedorov_zp

Кількість постраждалих внаслідок російського удару по Запоріжжю зросла до 15 людей, серед них – немовля, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Станом на 19:00 кількість постраждалих внаслідок ворожого удару зросла до 15. Серед них – 8 жінок, 6 чоловіків та немовля. Усім надається необхідна допомога", – написа він у Телеграмі у вівторок.

Як повідомлялося, росіяни вдарили по Запоріжжю у вівторок, 26 травня. Через ворожу атаку загорівся автомобіль. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено й інші транспортні засоби та будинки. За даними ОВА, пошкоджено 17 багатоквартирних будинків та нежитлові будівлі.

 

14:26 26.05.2026
ЄС через атаку на Київ та нові погрози Кремля викликав повіреного у справах РФ

10:26 26.05.2026
На Херсонщині внаслідок обстрілів поранено сімох людей, серед постраждалих дві медсестри – поліція

10:08 26.05.2026
На Донеччині дві людини загинули, 21 поранена через російськи обстріли – ОВА

09:58 26.05.2026
На Сумщині за добу дев'ять людей постраждали від атак окупантів – ОВА

08:35 26.05.2026
У Запорізькій області внаслідок атак РФ за добу поранено двох людей, удари завдано по 39 населених пунктах – ОВА

20:26 25.05.2026
У Краматорську внаслідок удару росіян постраждали 5 цивільних – ОВА

17:07 25.05.2026
Під час обстрілу в ніч на неділю в Києві постраждали аптеки мереж "Подорожник" та "Аптека 9-1-1"

15:31 25.05.2026
Кількість постраждалих у Києві через ворожу атаку зросла до 91 особи – КМВА

14:36 25.05.2026
У Києві на місці руйнування житлової 5-поверхівки працюють 53 рятувальники та 16 од. техніки – ДСНС

09:43 25.05.2026
Одна людина загинула, ще четверо зазнали поранень через ворожі атаки на Сумщині за добу – ОВА

