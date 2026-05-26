Вже відомо про 15 постраждалих у Запоріжжі, серед них – немовля

Кількість постраждалих внаслідок російського удару по Запоріжжю зросла до 15 людей, серед них – немовля, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Станом на 19:00 кількість постраждалих внаслідок ворожого удару зросла до 15. Серед них – 8 жінок, 6 чоловіків та немовля. Усім надається необхідна допомога", – написа він у Телеграмі у вівторок.

Як повідомлялося, росіяни вдарили по Запоріжжю у вівторок, 26 травня. Через ворожу атаку загорівся автомобіль. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено й інші транспортні засоби та будинки. За даними ОВА, пошкоджено 17 багатоквартирних будинків та нежитлові будівлі.