Доктор Абердинського університету Силантьєв прочитав відкриту лекцію з біофізики в Одесі, де раніше навчався сам

Доктор Абердинського університету, науковець у галузi нейрофармакології та нейрофізіології Сергій Силантьєв (Dr Sergiy Sylantyev, University of Aberdeen) провів відкриту лекцію "Біофізика, фізіологія та рецепторна фармакологія збудливих клітин" в Одеському національному університеті імені Мечникова (ОНУ), біологічний факультет якого закінчив у 1998 році.

"Під час лекції доктор Силантьєв розповів студентам, аспірантам і викладачам ОНУ про сучасні підходи до аналізу та інтерпретації експериментальних даних у нейрофізіології, а також про приклади застосування таких досліджень у клінічній практиці, зокрема у сфері антиепілептичних препаратів", – повідомляє у вівторок Фонд президента України з підтримки освіти, науки та спорту, у рамках програми якого UK-UA Visiting Professors Programme відбулася подія.

Візит Силантьєва триває з 25 травня до 1 червня 2026 року. Програма передбачає курс із біофізики та рецепторної фармакології збудливих клітин із математичним моделюванням і клінічними застосуваннями, практикум з електрофізіології та аналізу даних, роботу з програмними інструментами, а також залучення студентів до спільних досліджень.

"За цей час студенти та аспіранти ОНУ імені Мечникова познайомляться з методами клітинної та молекулярної нейрофізіології, викладачі обмінюються досвідом з колегою з британського університету, а університет отримує підґрунтя для подальших наукових контактів з Абердинським університетом", – йдеться в повідомленні.

ОНУ став одним із десяти українських університетів, відібраних для участі у програмі UK-UA Visiting Professors Programme, реалізованій Фондом президента України спільно з UK-Ukraine Academic Diaspora Network, АБ "Укргазбанк" (UGB) та Благодійним фондом "МХП-Громаді".

Силантьєв займався науковою діяльністю в Україні, Тайвані, Австралії, Сполученому Королівстві, викладав нейрофізіологію та нейрофармакологію в Australian National University, University of Edinburgh, University of Aberdeen (останні два – у Сполученому Королівстві). Науковий профіль: нейрофармакологія, нейрофізіологія, водна екологія. Бере участь в академічних об'єднаннях The Physiological Society, European Society of Cardiology, Society for Neuroscience, Association for the Study of Animal Behaviour.

"Я починав свій академічний шлях в Одеському університеті, тому цей візит має для мене особливе значення. Мені важливо говорити зі студентами про те, як працює сучасна наука: як ставити питання, як аналізувати дані, як перевіряти висновки і як знаходити своє місце у міжнародній дослідницькій спільноті. Українські студенти мають бути включені в ці процеси", – сказав Силантьєв.