Інтерфакс-Україна
Події
19:23 26.05.2026

У НАТО хочуть створити нову військову структуру для оперативного розгортання в Латвії та Естонії – ЗМІ

2 хв читати
У НАТО хочуть створити нову військову структуру для оперативного розгортання в Латвії та Естонії – ЗМІ

НАТО готує посилення свого східного флангу шляхом створення нової військової структури, яка дозволить оперативно розгортати сили в Латвії та Естонії у разі загрози з боку Росії, повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

"НАТО зміцнить оборону свого східного флангу за допомогою нової структури, яка дозволить швидко перекинути війська до Латвії та Естонії у разі війни з Росією", повідомили Reuters два джерела, обізнані з ситуацією", – йдеться у повідомленні агентства на сайті у вівторок.

Зазначається, що наразі сили НАТО у всіх трьох країнах Балтії, а також у північній Польщі перебувають під командуванням єдиного багатонаціонального штабу в польському місті Щецин. Заплановані зміни підкреслюють стратегічну важливість Балтії, яка перебуває в центрі уваги з моменту вторгнення Росії в Україну.

Запропоновані зміни передбачають створення додаткового корпусного рівня командування, який має підвищити швидкість реагування та координацію сил у регіоні. За даними військового посадовця, призначення другого корпусу для цього регіону дозволить НАТО "швидко зосередити сили" та посилити оборону регіону. У воєнний час армійський корпус зазвичай включає кілька дивізій чисельністю від 40 до 60 тисяч військових.

Джерела агентства стверджують, що Німеччина та Нідерланди, у координації з НАТО, начебто досягли угоди про призначення німецько-нідерландського корпусу, що базується в німецькому місті Мюнстер, для оборони Латвії та Естонії.

"Європейські союзники беруть на себе більшу відповідальність за власну безпеку на тлі різкої критики з боку президента США Дональда Трампа, який зовсім недавно звинуватив європейських членів НАТО в недостатній підтримці у війні з Іраном і оголосив про виведення Вашингтоном 5000 американських військовослужбовців з Німеччини", – зазначають у Reuters.

 

Теги: #нато #балтія #посилення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:48 26.05.2026
Кількість країн-учасниць Чеської ініціативи щодо боєприпасів для України скоротилася вдвічі – ЗМІ

Кількість країн-учасниць Чеської ініціативи щодо боєприпасів для України скоротилася вдвічі – ЗМІ

17:34 25.05.2026
Велика Британія відхилила план НАТО щодо надання додаткової військової допомоги Україні – ЗМІ

Велика Британія відхилила план НАТО щодо надання додаткової військової допомоги Україні – ЗМІ

17:22 23.05.2026
У Швеції назвали причини для приєднання України до НАТО – ЗМІ

У Швеції назвали причини для приєднання України до НАТО – ЗМІ

23:47 22.05.2026
Рубіо заявив про занепокоєння США через можливу ескалацію російських дій проти країн Балтії

Рубіо заявив про занепокоєння США через можливу ескалацію російських дій проти країн Балтії

18:16 22.05.2026
Рубіо: Ми не зацікавлені в тому, щоб втягуватися в нескінченний цикл зустрічей, які ні до чого не приводять

Рубіо: Ми не зацікавлені в тому, щоб втягуватися в нескінченний цикл зустрічей, які ні до чого не приводять

18:06 22.05.2026
Рютте повідомив, що запросив Зеленського на саміт НАТО в Анкарі 7-8 липня

Рютте повідомив, що запросив Зеленського на саміт НАТО в Анкарі 7-8 липня

18:12 21.05.2026
Глава МЗС Естонії: Поява безпілотників у Балтійському регіоні є прямим наслідком незаконної агресивної війни Росії проти України

Глава МЗС Естонії: Поява безпілотників у Балтійському регіоні є прямим наслідком незаконної агресивної війни Росії проти України

19:00 20.05.2026
Міноборони Польщі про збиття дрона в Естонії: Україна має бути обережнішою, РФ може використати це для ескалації

Міноборони Польщі про збиття дрона в Естонії: Україна має бути обережнішою, РФ може використати це для ескалації

15:39 20.05.2026
Фон дер Ляєн про погрози РФ країнам Балтії: Погроза на адресу однієї держави-члена ЄС є погрозою для всього Союзу

Фон дер Ляєн про погрози РФ країнам Балтії: Погроза на адресу однієї держави-члена ЄС є погрозою для всього Союзу

18:19 19.05.2026
Верховний головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі вважає "стандартним російським трюком" обвинувачення з боку РФ країн Балтії

Верховний головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі вважає "стандартним російським трюком" обвинувачення з боку РФ країн Балтії

ВАЖЛИВЕ

Командувач СБС повідомив про плани відповіді Білорусі, якщо та вступить у війну на боці РФ: перші 500 цілей вже на олівці

Направлено до суду справу Тимошенко щодо підкупу нардепів

Зеленський присвоїв почесну відзнаку "Місто-рятівник" містам Будапешт, Гданськ, Таллінн та Сен-Жермен-ан-Ле

На Дніпропетровщині меру міста завдано ножового поранення, поліція розслідує обставини

Генштаб ЗСУ: Уражено командні пункти, логістику противника, підтверджено зупинку роботи НПЗ "Сызранский"

ОСТАННЄ

Свириденко: Я би не хотіла жити за кордоном, тому що вдома краще

Генсек ООН висловив стурбованість заявами РФ щодо планів ударів по Києву

САП оскаржить рішення про закриття справи щодо незаконного заволодіння 93 млн грн "Укрзалізниці"

Командувач СБС повідомив про плани відповіді Білорусі, якщо та вступить у війну на боці РФ: перші 500 цілей вже на олівці

Фінляндія залишає кордон із РФ закритим до подальшого повідомлення – МВС республіки

ВМС США відновили надання допомоги суднам, що проходять через Ормузьку протоку – ЗМІ

Заборгованість населення України за ЖКП у I кв.-2026 зменшилась на 10,7% – Держстат

Сибіга закликав Гутерреша змусити РФ припинити атаки на гуманітарні місії після удару по складу ООН у Дніпрі

Міноборони: військові у 2026р отримали майже пів мільйона БпЛА та техніки через маркетплейс DOT-Chain Defence

ДПС наклала понад 3,5 млн грн штрафів на підставі інформації з сервісу "TAX Control"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА