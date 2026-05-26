У НАТО хочуть створити нову військову структуру для оперативного розгортання в Латвії та Естонії – ЗМІ

НАТО готує посилення свого східного флангу шляхом створення нової військової структури, яка дозволить оперативно розгортати сили в Латвії та Естонії у разі загрози з боку Росії, повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

"НАТО зміцнить оборону свого східного флангу за допомогою нової структури, яка дозволить швидко перекинути війська до Латвії та Естонії у разі війни з Росією", повідомили Reuters два джерела, обізнані з ситуацією", – йдеться у повідомленні агентства на сайті у вівторок.

Зазначається, що наразі сили НАТО у всіх трьох країнах Балтії, а також у північній Польщі перебувають під командуванням єдиного багатонаціонального штабу в польському місті Щецин. Заплановані зміни підкреслюють стратегічну важливість Балтії, яка перебуває в центрі уваги з моменту вторгнення Росії в Україну.

Запропоновані зміни передбачають створення додаткового корпусного рівня командування, який має підвищити швидкість реагування та координацію сил у регіоні. За даними військового посадовця, призначення другого корпусу для цього регіону дозволить НАТО "швидко зосередити сили" та посилити оборону регіону. У воєнний час армійський корпус зазвичай включає кілька дивізій чисельністю від 40 до 60 тисяч військових.

Джерела агентства стверджують, що Німеччина та Нідерланди, у координації з НАТО, начебто досягли угоди про призначення німецько-нідерландського корпусу, що базується в німецькому місті Мюнстер, для оборони Латвії та Естонії.

"Європейські союзники беруть на себе більшу відповідальність за власну безпеку на тлі різкої критики з боку президента США Дональда Трампа, який зовсім недавно звинуватив європейських членів НАТО в недостатній підтримці у війні з Іраном і оголосив про виведення Вашингтоном 5000 американських військовослужбовців з Німеччини", – зазначають у Reuters.