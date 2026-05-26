Інтерфакс-Україна
Події
19:20 26.05.2026

Свириденко: Я би не хотіла жити за кордоном, тому що вдома краще

2 хв читати
Свириденко: Я би не хотіла жити за кордоном, тому що вдома краще
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко заявляє, що в Україні є безліч програм і можливостей, які дозволяють своїми діями впливати на те, що відбувається в державі.

"Для мене сумніву, навіщо повертатися (в Україну -ІФ-У) – немає. Країна з необмеженими можливостями, країна, де впродовж одного життя можна зреалізувати будь-яку власну мрію… Саме тут твориться історія", – сказала Свириденко на токшоу "Вдома краще!", яке створили Міністерство молоді та спорту спільно з Офісом президента України.

На запитання, чи був у неї особистий момент, коли б вона задумувалася про переїзд, прем'єр заначила, що їй вдома дуже добре, і навіть коли виїжджає у відрядження на пару днів, то складно себе почуває.

"Я би не хотіла жити за кордоном, тому що вдома краще", – наголосила вона.

Вона зазначила, що в Україні є безліч програм і можливостей, які дозволяють долучатися до державного та приватного сектору і своїми діями впливати на те, що сьогодні відбувається в державі.

"Мені легко казати про самореалізацію, тому що я гарний приклад того, як з маленького міста, зі звичайної родини, зі звичайної школи, через дуже активну життєву позицію рухалася по державній службі з рівня радника, директора департаменту до прем'єр міністра. Мені здається, що такі можливості сьогодні є у кожного", – додала прем'єрка.

Також вона зауважила, що на сьогодні в Україні є брак кваліфікованих кадрів.

Як повідомлялося, в січні Міністерство культури України заявило, що 25 українок і українців із міжнародним досвідом приєднались до команд шести міністерств, а також офісів президента, прем'єр-міністерки та офісу європейської та євроатлантичної інтеграції в межах програми Create Ukraine.

Теги: #повернення #свириденко #біженці

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:03 26.05.2026
Перші 4 українські підприємства отримали часткової компенсації страхової премії за страхуванням від воєнних ризиків – Свириденко

Перші 4 українські підприємства отримали часткової компенсації страхової премії за страхуванням від воєнних ризиків – Свириденко

14:48 26.05.2026
Свириденко: майже 500 українських громад з 2022р уклали понад 2 тис. угод із 64 країнами світу

Свириденко: майже 500 українських громад з 2022р уклали понад 2 тис. угод із 64 країнами світу

20:34 25.05.2026
Уряд Чехії пропонує жорсткіші правила для українських біженців – ЗМІ

Уряд Чехії пропонує жорсткіші правила для українських біженців – ЗМІ

18:21 25.05.2026
Свириденко: Викупити державне чи комунальне майно "за копійки" через оренду та ремонти більше не вийде

Свириденко: Викупити державне чи комунальне майно "за копійки" через оренду та ремонти більше не вийде

16:09 25.05.2026
Милованов: Свириденко реально викладає в KSE, робить це у вихідні, а зустрічі проходять за правилами Chatham House

Милованов: Свириденко реально викладає в KSE, робить це у вихідні, а зустрічі проходять за правилами Chatham House

14:34 22.05.2026
Міністр фінансів Польщі про українських біженців: Хочемо, щоб допомога була скерована саме до тих людей, які її потребують

Міністр фінансів Польщі про українських біженців: Хочемо, щоб допомога була скерована саме до тих людей, які її потребують

11:20 22.05.2026
"Метінвест" працює над поверненням спеціалістів з-за кордону

"Метінвест" працює над поверненням спеціалістів з-за кордону

19:23 19.05.2026
Україна веде переговори щодо повернення тіла Євгена Коновальця – Зеленський

Україна веде переговори щодо повернення тіла Євгена Коновальця – Зеленський

16:33 17.05.2026
За крихкого миру в Україні у Європі до 2029р залишаться 56% біженців, за продовження війни – 99% – ООН

За крихкого миру в Україні у Європі до 2029р залишаться 56% біженців, за продовження війни – 99% – ООН

13:14 15.05.2026
З полону повернулися 20 бійців 1 корпусу НГУ "Азов", з них 19 – оборонці Маріуполя – командир

З полону повернулися 20 бійців 1 корпусу НГУ "Азов", з них 19 – оборонці Маріуполя – командир

ВАЖЛИВЕ

Командувач СБС повідомив про плани відповіді Білорусі, якщо та вступить у війну на боці РФ: перші 500 цілей вже на олівці

Направлено до суду справу Тимошенко щодо підкупу нардепів

Зеленський присвоїв почесну відзнаку "Місто-рятівник" містам Будапешт, Гданськ, Таллінн та Сен-Жермен-ан-Ле

На Дніпропетровщині меру міста завдано ножового поранення, поліція розслідує обставини

Генштаб ЗСУ: Уражено командні пункти, логістику противника, підтверджено зупинку роботи НПЗ "Сызранский"

ОСТАННЄ

Генсек ООН висловив стурбованість заявами РФ щодо планів ударів по Києву

САП оскаржить рішення про закриття справи щодо незаконного заволодіння 93 млн грн "Укрзалізниці"

Командувач СБС повідомив про плани відповіді Білорусі, якщо та вступить у війну на боці РФ: перші 500 цілей вже на олівці

Фінляндія залишає кордон із РФ закритим до подальшого повідомлення – МВС республіки

ВМС США відновили надання допомоги суднам, що проходять через Ормузьку протоку – ЗМІ

Заборгованість населення України за ЖКП у I кв.-2026 зменшилась на 10,7% – Держстат

Сибіга закликав Гутерреша змусити РФ припинити атаки на гуманітарні місії після удару по складу ООН у Дніпрі

Міноборони: військові у 2026р отримали майже пів мільйона БпЛА та техніки через маркетплейс DOT-Chain Defence

ДПС наклала понад 3,5 млн грн штрафів на підставі інформації з сервісу "TAX Control"

Уряд має подати новий законопроєкт щодо скасування пільги з ПДВ на посилки до EUR150 – думка

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА