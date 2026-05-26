Свириденко: Я би не хотіла жити за кордоном, тому що вдома краще

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко заявляє, що в Україні є безліч програм і можливостей, які дозволяють своїми діями впливати на те, що відбувається в державі.

"Для мене сумніву, навіщо повертатися (в Україну -ІФ-У) – немає. Країна з необмеженими можливостями, країна, де впродовж одного життя можна зреалізувати будь-яку власну мрію… Саме тут твориться історія", – сказала Свириденко на токшоу "Вдома краще!", яке створили Міністерство молоді та спорту спільно з Офісом президента України.

На запитання, чи був у неї особистий момент, коли б вона задумувалася про переїзд, прем'єр заначила, що їй вдома дуже добре, і навіть коли виїжджає у відрядження на пару днів, то складно себе почуває.

"Я би не хотіла жити за кордоном, тому що вдома краще", – наголосила вона.

Вона зазначила, що в Україні є безліч програм і можливостей, які дозволяють долучатися до державного та приватного сектору і своїми діями впливати на те, що сьогодні відбувається в державі.

"Мені легко казати про самореалізацію, тому що я гарний приклад того, як з маленького міста, зі звичайної родини, зі звичайної школи, через дуже активну життєву позицію рухалася по державній службі з рівня радника, директора департаменту до прем'єр міністра. Мені здається, що такі можливості сьогодні є у кожного", – додала прем'єрка.

Також вона зауважила, що на сьогодні в Україні є брак кваліфікованих кадрів.

Як повідомлялося, в січні Міністерство культури України заявило, що 25 українок і українців із міжнародним досвідом приєднались до команд шести міністерств, а також офісів президента, прем'єр-міністерки та офісу європейської та євроатлантичної інтеграції в межах програми Create Ukraine.