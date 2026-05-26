Інтерфакс-Україна
19:06 26.05.2026

Генсек ООН висловив стурбованість заявами РФ щодо планів ударів по Києву

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Ґутерреш (António Manuel de Oliveira Guterres) заявив про "глибоку стурбованість" заявою РФ про те, що вона планує завдати ударів по українських оборонних підприємствах та Києву, повідомляє Reuters.

"Зараз, як ніколи раніше, вкрай важливо уникати будь-якої ескалації конфлікту, який вже завдав руйнівних втрат серед цивільного населення, і який ризикує зробити пошук миру ще більш віддаленим, продовжуючи страждання людей", – сказав Ґутерріш на засіданні Ради безпеки ООН у вівторок.

Він також заявив, що "ми засуджуємо всі напади на цивільне населення та цивільну інфраструктуру, де б вони не відбувалися".

Як повідомлялося, глава МЗС РФ Сергій Лавров під час телефонної розмови з держсекретарем США Марко Рубіо "офіційно довів" до американської сторони, що російська армія "приступає" до системних ударів по об'єктах у Києві, які нібито використовують для потреб ЗСУ.

25 травня МЗС РФ заявило про намір "послідовно завдавати системних ударів" по підприємствах українського оборонно-промислового комплексу, зокрема в Києві. Також у заяві згадуються можливі удари по "центрах ухвалення рішень" та командних пунктах. Окремо МЗС РФ попередило іноземних громадян та дипломатичні місії про необхідність покинути Київ, а жителів столиці – уникати об'єктів військової та адміністративної інфраструктури.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що російські погрози нових ударів по Києву мають на меті залякати західних дипломатів, але Україна не очікує, що цей шантаж спрацює. Пізніше він подякував державам-членам ООН за їх принципове засудження погроз РФ щодо дипломатичних місій у Києві.

У посольствах Німеччини та Франції в Україні, зокрема, заявили, що продовжуватимуть працювати у звичайному режимі, попри погрози РФ.

 

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:01 26.05.2026
Сибіга подякував державам-членам ООН за засудження погроз РФ щодо їх дипмісій у Києві

18:08 26.05.2026
Сибіга закликав Гутерреша змусити РФ припинити атаки на гуманітарні місії після удару по складу ООН у Дніпрі

17:16 26.05.2026
Посольство Німеччини: продовжуємо працювати в Києві у звичайному режимі

15:47 26.05.2026
У Дніпрі внаслідок російського удару пошкоджено склад ВПП ООН, знищено гумдопомоги на $1,4 млн – ООН

08:11 26.05.2026
Рубіо заявив, що під час розмови Лавров передав Трампу послання від Путіна – ЗМІ

06:52 26.05.2026
Рубіо та Лавров провели телефонну розмову щодо російсько-української війни – Держдеп США

05:50 26.05.2026
Роботу Сизранського НПЗ в РФ фактично зупинено після пошкодження ключової установки – ЗМІ

05:37 26.05.2026
МЗС Польщі заявило, що атаки на польські дипломатичні представництва розцінюватимуться як свідомі й навмисні

23:56 25.05.2026
МЗС України подякувало іноземному дипкорпусу за роботу в умовах війни та відмову піддаватися шантажу і погрозам РФ

22:39 25.05.2026
МЗС: РФ роками атакувала Київ ракетами та дронами, а тепер розігрує "нову карту" з погрозами нових ударів

