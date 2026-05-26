Генсек ООН висловив стурбованість заявами РФ щодо планів ударів по Києву

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Ґутерреш (António Manuel de Oliveira Guterres) заявив про "глибоку стурбованість" заявою РФ про те, що вона планує завдати ударів по українських оборонних підприємствах та Києву, повідомляє Reuters.

"Зараз, як ніколи раніше, вкрай важливо уникати будь-якої ескалації конфлікту, який вже завдав руйнівних втрат серед цивільного населення, і який ризикує зробити пошук миру ще більш віддаленим, продовжуючи страждання людей", – сказав Ґутерріш на засіданні Ради безпеки ООН у вівторок.

Він також заявив, що "ми засуджуємо всі напади на цивільне населення та цивільну інфраструктуру, де б вони не відбувалися".

Як повідомлялося, глава МЗС РФ Сергій Лавров під час телефонної розмови з держсекретарем США Марко Рубіо "офіційно довів" до американської сторони, що російська армія "приступає" до системних ударів по об'єктах у Києві, які нібито використовують для потреб ЗСУ.

25 травня МЗС РФ заявило про намір "послідовно завдавати системних ударів" по підприємствах українського оборонно-промислового комплексу, зокрема в Києві. Також у заяві згадуються можливі удари по "центрах ухвалення рішень" та командних пунктах. Окремо МЗС РФ попередило іноземних громадян та дипломатичні місії про необхідність покинути Київ, а жителів столиці – уникати об'єктів військової та адміністративної інфраструктури.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що російські погрози нових ударів по Києву мають на меті залякати західних дипломатів, але Україна не очікує, що цей шантаж спрацює. Пізніше він подякував державам-членам ООН за їх принципове засудження погроз РФ щодо дипломатичних місій у Києві.

У посольствах Німеччини та Франції в Україні, зокрема, заявили, що продовжуватимуть працювати у звичайному режимі, попри погрози РФ.