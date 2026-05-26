18:52 26.05.2026

САП оскаржить рішення про закриття справи щодо незаконного заволодіння 93 млн грн "Укрзалізниці"

Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП) оскаржить рішення Вищого антикорупційного суду (ВАКС) про закриття справи щодо народного депутата Ярослава Дубневича та ще сімох осіб про заволодіння коштами "Укрзалізниці" у зв’язку із закінченням строку досудового розслідування.

"Прокурор САП готує апеляційну скаргу на рішення колегії ВАКС від 26.05.2026 щодо закриття кримінального провадження за обвинуваченням 8 осіб, серед яких народний депутат України IX скликання та колишні посадові особи філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця", у незаконному заволодінні понад 93 млн грн коштів ПАТ "Укрзалізниця"", – йдеться у повідомленні САП у телеграм у вівторок.

Зазначається, що рішення суду прийнято на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України – закінчення строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру (ст. 219 КПК України). Проте, наголошують у САП, під час досудового розслідування сторона обвинувачення діяла відповідно до вимог КПК України, чинних на момент прийняття процесуальних рішень. "Не погоджуючись із рішенням суду, прокурор САП оскаржить його в суді апеляційної інстанції", – йдеться у повідомленні.

У повідомленні не уточнюються імена обвинувачених. Як стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна", йдеться, зокрема, про Дубневича. Рішення можна оскаржити протягом семи днів від дня його оголошення.

В 2019 року Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Ярослава Дубневича. Національне антикорупційне бюро України заявляло, що зібрало достатньо доказів для повідомлення йому про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

За версією слідства, діяння парламентарія спричинили збитки в розмірі 93 млн 277 тис. грн. Так, зібрані докази дають підстави підозрювати, що, будучи народним депутатом і перебуваючи на посаді голови комітету ВР з питань транспорту, він був обізнаний про фінансовий стан "Укрзалізниці", її потреби під час проведення держзакупівель, "а також мав вплив на засновників і посадових осіб ПАТ, яке є єдиним виробником стрілочних переводів, башмакоскидачів, пристроїв зрівняльних, рамних рейок, хрестовин, контррейкових рейок і комплектів роздільного скріплення".

У 2023 році Дубневича було оголошено в міжнародний розшук у цій справі. Крім того, щодо нього застосовано заочний арешт в іншій справі – за підозрою в організації заволодіння майном держави (природним газом) на суму понад 2,1 млрд грн і легалізації незаконно отриманого прибутку.

