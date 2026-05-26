Командувач СБС повідомив про плани відповіді Білорусі, якщо та вступить у війну на боці РФ: перші 500 цілей вже на олівці

Командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт "Мадяр" Бровді повідомив про наявність плану нанесення низки ударів по території Білорусі, якщо та наважиться вступити у війну проти України на боці РФ.

"Пес, що лає, не кусає. Птах хижий не такий. Перші 500 цілей вже на олівці. Безкоштовна і дуже практична порада: не лізь у очі Україні", – написав Бровді в Телеграм у вівторок, коментуючи останні заяви Олександра Лукашенка щодо України.

Стосовно ударів по РФ, Бровді зазначив, що тамтешня "ПЕКгалузь і оборонка відчули ефект глибинного проникнення".

Раніше Речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" спростував заяви режима Лукашенка про нібито щоденні спроби перетину українськими безпілотниками кордону Білорусі. "Чергова спроба білорусі звинуватити в чомусь Україну і перекинути на нас відповідальність. При цьому вкотре зазначити про відсутність загроз для України з боку білорусі. Це вже було, це ми проходили і пам’ятаємо", – заявив він.

Демченко додав, що білоруське ППО "певно може фіксувати тільки українські засоби, бо те, що залітає в Україну з Білорусі, вони чомусь не фіксують".