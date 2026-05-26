Фінляндія залишає кордон із РФ закритим до подальшого повідомлення – МВС республіки

Міністерство внутрішніх справ Фінляндії представило проєкт закону щодо продовження дії закону про тимчасові заходи стосовно запобігання нелегальному в’їзду (так званий закон про безпеку кордонів), повідомила у вівторок пресслужба відомства.

Мета закону – запобігти тиску на Фінляндію з метою використання іммігрантів у своїх цілях, ідеться в повідомленні.

"Ситуація з безпекою на східному кордоні Фінляндії залишається напруженою, але стабільною. Однак ми маємо бути готові до швидких і серйозних змін. Фінляндія має намір і далі запобігати нелегальному в’їзду на своєму зовнішньому кордоні", – наводять у повідомленні слова міністра внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен.

За оцінкою органів безпеки, загроза нелегального в’їзду на східному кордоні Фінляндії залишається високою, і швидких поліпшень у ситуації з безпекою не очікується, ідеться в пресрелізі.

Мета розроблюваного МВС закону – "запобігти впливу іноземних держав на Фінляндію шляхом експлуатації іммігрантів".

"Східний кордон Фінляндії залишиться закритим до подальшого повідомлення", – повідомляє МВС.

Закон встановлює умови, за яких Фінляндія може ухвалити рішення про обмеження прийому заяв про надання міжнародного захисту.

Влада Фінляндії у 2023-2024 рр. неодноразово ухвалювала рішення про закриття всіх восьми пасажирських переходів на східному кордоні, мотивує це нібито організованим російською стороною масовим пропуском до фінського кордону мігрантів із третіх країн. Вони розглядають це як організовані Росією "гібридні атаки" і як загрозу безпеці.

Уряд обґрунтував необхідність ухвалення закону розвідданими прикордонників, які не були оприлюднені. 22 липня 2024 року в країні набув чинності закон про безпеку кордонів, який спочатку діяв протягом одного року. У 2025 році термін дії закону було продовжено до 31 грудня 2026 року, але представники влади неодноразово заявляли, що рішення діє до подальшого повідомлення.