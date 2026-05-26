18:19 26.05.2026

ВМС США відновили надання допомоги суднам, що проходять через Ормузьку протоку – ЗМІ

ВМС США відновили надання допомоги суднам для проходу через Ормузьку протоку, повідомляє у вівторок видання The Wall Street Journal з посиланням на американські джерела.

За словами співрозмовників газети, американські військові допомагають суднам обирати безпечний маршрут, "направляють їх".

Згідно з виданням, ВМС "планують допомогти приблизно десятку суден, зокрема супертанкерам і контейнеровозам, перетнути протоку протягом найближчих днів".

На початку травня президент США Дональд Трамп заявив, що призупиняє цю операцію на прохання Пакистану і низки інших країн. Це рішення він мотивував, зокрема, прогресом на переговорах із Тегераном.

Напередодні газета The New York Times писала, що Вашингтон і Тегеран у рамках роботи над угодою досягли принципової згоди щодо відкриття Ормузької протоки, однак угоду ще не укладено.

У ніч на понеділок телеканал Fox News із посиланням на інформованого американського чиновника повідомив, що рамкова угода США з Іраном готова на 95%.

14:23 18.05.2026
Іран оголосив про створення спеціальної структури, що займеться пов'язаними з Ормузькою протокою питаннями – ЗМІ

14:49 14.05.2026
Голова Мінфіну США заявляє, що КНР забезпечуватиме розблокування Ормузької протоки

09:51 08.05.2026
США під час операції в Ормузькій протоці завдали ударів по трьох іранських портах – ЗМІ

09:37 08.05.2026
Іран вимагатиме заповнення декларації для дозволу на прохід через Ормузьку протоку – ЗМІ

09:29 07.05.2026
У Перській затоці скупчилося 1,6 тис. суден, які не можуть пройти Ормузьку протоку – ЗМІ

19:15 06.05.2026
Франція і Велика Британія готові супроводжувати танкери в Ормузькій протоці – джерело

07:19 06.05.2026
Трамп заявив про тимчасове призупинення руху суден через Ормузьку протоку

18:51 05.05.2026
В Ормузькій протоці немає руху комерційних суден – ЗМІ

15:34 05.05.2026
США не дозволять Ірану блокувати Ормузьку протоку – голова Пентагону

10:13 05.05.2026
Перший день операції з відновлення руху суден через Ормузьку протоку пройшов тактично успішно – голова CENTCOM

