ВМС США відновили надання допомоги суднам, що проходять через Ормузьку протоку – ЗМІ

ВМС США відновили надання допомоги суднам для проходу через Ормузьку протоку, повідомляє у вівторок видання The Wall Street Journal з посиланням на американські джерела.

За словами співрозмовників газети, американські військові допомагають суднам обирати безпечний маршрут, "направляють їх".

Згідно з виданням, ВМС "планують допомогти приблизно десятку суден, зокрема супертанкерам і контейнеровозам, перетнути протоку протягом найближчих днів".

На початку травня президент США Дональд Трамп заявив, що призупиняє цю операцію на прохання Пакистану і низки інших країн. Це рішення він мотивував, зокрема, прогресом на переговорах із Тегераном.

Напередодні газета The New York Times писала, що Вашингтон і Тегеран у рамках роботи над угодою досягли принципової згоди щодо відкриття Ормузької протоки, однак угоду ще не укладено.

У ніч на понеділок телеканал Fox News із посиланням на інформованого американського чиновника повідомив, що рамкова угода США з Іраном готова на 95%.