18:10 26.05.2026

Заборгованість населення України за ЖКП у I кв.-2026 зменшилась на 10,7% – Держстат

Заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг (ЖКП) у першому кварталі 2026 року зменшилась на 10,7% порівняно з попереднім кварталом – до 101,2 млрд грн.

Згідно з даними Державної служби статистики (Держстат), загалом у січні-березні 2026 року українці сплатили за житлокомпослуги 91,8 млрд грн, що становить 94,1% нарахованої суми – 97,5 млрд грн. При цьому найбільше оплачувалися постачання та розподіл природного газу (97,9% нарахованих сум), а найменше – постачання тепла і гарячої води (87,2%).

Заборгованість за вказаний період за постачання теплової енергії та гарячої води становить 39,8 млрд грн, що на 4,6% більше, ніж за попередній квартал. Заборгованість за постачання та розподіл природного газу становила 36,2 млрд грн (+2,2%), поставлену електроенергію – 18,8 млрд грн (+10,6%), централізоване водопостачання та водовідведення – 10 млрд грн ("мінус" 0,6%), управління багатоквартирним будинком – 9,9 млрд грн (+3,5%), управління побутовими відходами – 3,2 млрд грн (+2,4%).

Найвищий рівень заборгованості за житлокомпослуги зафіксовано у Дніпропетровській (19,2 млрд грн), Донецькій (4 млрд грн), Київській (2,2 млрд грн), Одеській (1,1 млрд грн), Полтавській (3,3 млрд грн), Харківській (1,6 млрд грн), Львівській (1,3 млрд грн) областях і в Києві (3 млрд грн).

