Сибіга закликав Гутерреша змусити РФ припинити атаки на гуманітарні місії після удару по складу ООН у Дніпрі

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у зв’язку з нещодавнім влучанням російського "Іскандера" у склад Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП) у м.Дніпро закликав генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша використати всі доступні інструменти, щоб змусити Росію припинити "ці нерозсудливі атаки на гуманітарні місії".

"Цей удар є черговою демонстрацією справжнього ставлення Росії до ООН та її держав-членів, а також її зухвалого нехтування фундаментальними принципами міжнародного гуманітарного права. Я закликаю Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша використати всі доступні інструменти та повноваження, щоб змусити Росію припинити ці нерозсудливі атаки на гуманітарні місії", – наводить заяву Сибіги пресслужба МЗС України у Телеграмі у вівторок.

Як повідомлялося раніше у цей день, у Дніпрі внаслідок цілеспрямованого удару балістичною ракетою "Іскандер" знищено склад Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП), який використовувався для гуманітарних операцій організації.

"На момент атаки на об’єкті зберігалася гуманітарна продовольча допомога, якої вистачило б для забезпечення 130 000 осіб; її орієнтовна вартість становила $1,4 млн. Команди ВПП наразі перебувають на місці та оцінюють масштаби пошкоджень приміщень, транспортних засобів і запасів гуманітарної допомоги. Усі співробітники ВПП у безпеці", – повідомила пресслужба ООН.

Люди не постраждали.