Інтерфакс-Україна
Події
18:08 26.05.2026

Сибіга закликав Гутерреша змусити РФ припинити атаки на гуманітарні місії після удару по складу ООН у Дніпрі

1 хв читати
Сибіга закликав Гутерреша змусити РФ припинити атаки на гуманітарні місії після удару по складу ООН у Дніпрі

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у зв’язку з нещодавнім влучанням російського "Іскандера" у склад Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП) у м.Дніпро закликав генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша використати всі доступні інструменти, щоб змусити Росію припинити "ці нерозсудливі атаки на гуманітарні місії".

"Цей удар є черговою демонстрацією справжнього ставлення Росії до ООН та її держав-членів, а також її зухвалого нехтування фундаментальними принципами міжнародного гуманітарного права. Я закликаю Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша використати всі доступні інструменти та повноваження, щоб змусити Росію припинити ці нерозсудливі атаки на гуманітарні місії", – наводить заяву Сибіги пресслужба МЗС України у Телеграмі у вівторок.

Як повідомлялося раніше у цей день, у Дніпрі внаслідок цілеспрямованого удару балістичною ракетою "Іскандер" знищено склад Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП), який використовувався для гуманітарних операцій організації.

"На момент атаки на об’єкті зберігалася гуманітарна продовольча допомога, якої вистачило б для забезпечення 130 000 осіб; її орієнтовна вартість становила $1,4 млн. Команди ВПП наразі перебувають на місці та оцінюють масштаби пошкоджень приміщень, транспортних засобів і запасів гуманітарної допомоги. Усі співробітники ВПП у безпеці", – повідомила пресслужба ООН.

Люди не постраждали.

Теги: #оон #атаки_рф #сибіга

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:47 26.05.2026
Україна пропонує ЄС роботу над різними форматами перемир'я з РФ, не лише аеропортного – Сибіга

Україна пропонує ЄС роботу над різними форматами перемир'я з РФ, не лише аеропортного – Сибіга

16:28 26.05.2026
Сибіга у середу обговорить з главами МЗС країн ЄС формат участі Європи у мирних переговорах

Сибіга у середу обговорить з главами МЗС країн ЄС формат участі Європи у мирних переговорах

16:00 26.05.2026
Без США нереалістично досягти закінчення російської агресії – Сибіга

Без США нереалістично досягти закінчення російської агресії – Сибіга

15:55 26.05.2026
Сибіга про дзвінок Лаврова Рубіо: яка ж зухвалість напряму інформувати найпотужнішу країну в світі про нехтування їхніми мирними зусиллями

Сибіга про дзвінок Лаврова Рубіо: яка ж зухвалість напряму інформувати найпотужнішу країну в світі про нехтування їхніми мирними зусиллями

15:47 26.05.2026
У Дніпрі внаслідок російського удару пошкоджено склад ВПП ООН, знищено гумдопомоги на $1,4 млн – ООН

У Дніпрі внаслідок російського удару пошкоджено склад ВПП ООН, знищено гумдопомоги на $1,4 млн – ООН

15:09 26.05.2026
Російський БЕК атакував вітрильний фрегат "Дружба" в Одеському морпорту – радник Міноборони

Російський БЕК атакував вітрильний фрегат "Дружба" в Одеському морпорту – радник Міноборони

14:51 26.05.2026
В Запоріжжі постраждало 12 людей – ОВА

В Запоріжжі постраждало 12 людей – ОВА

14:40 26.05.2026
Через російський обстріл Запоріжжя поранено трьох людей – ДСНС

Через російський обстріл Запоріжжя поранено трьох людей – ДСНС

19:38 25.05.2026
Сибіга: Не потрібно мати ілюзії, що послабленнями санкцій можна відтягти Білорусь з якоїсь сфери впливу Росії

Сибіга: Не потрібно мати ілюзії, що послабленнями санкцій можна відтягти Білорусь з якоїсь сфери впливу Росії

19:15 25.05.2026
Понад 90 білорусів віддали своє життя, борючись на боці України проти РФ – Сибіга

Понад 90 білорусів віддали своє життя, борючись на боці України проти РФ – Сибіга

ВАЖЛИВЕ

Направлено до суду справу Тимошенко щодо підкупу нардепів

Зеленський присвоїв почесну відзнаку "Місто-рятівник" містам Будапешт, Гданськ, Таллінн та Сен-Жермен-ан-Ле

На Дніпропетровщині меру міста завдано ножового поранення, поліція розслідує обставини

Генштаб ЗСУ: Уражено командні пункти, логістику противника, підтверджено зупинку роботи НПЗ "Сызранский"

Троє загинули, ще 33 постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

ОСТАННЄ

Міноборони: військові у 2026р отримали майже пів мільйона БпЛА та техніки через маркетплейс DOT-Chain Defence

ДПС наклала понад 3,5 млн грн штрафів на підставі інформації з сервісу "TAX Control"

Уряд має подати новий законопроєкт щодо скасування пільги з ПДВ на посилки до EUR150 – думка

Посольство Німеччини: продовжуємо працювати в Києві у звичайному режимі

Відключення світла влітку за різними сценаріями можуть тривати від 2 до 8 годин і більше – Омельченко

Рада відхилила законопроєкт про оподаткування EUR150, який є умовою отримання грошей МВФ та ЄС

ВАКС закрив справу щодо нардепа Дубневича про заволодіння коштами "Укрзалізниці" у зв'язку із закінченням строку розслідування

Освітній комітет рекомендує відхилити законопроєкт про передачу Раді повноважень про реорганізацію та ліквідацію вишів

В РНБО думають над доцільністю створення єдиного коордоргану у сфері захисту культспадщини

Викрито адміністратора VPN-сервісу, який допомагав кіберзлочинцям приховувати хакерські атаки по всьому світу – Нацполіція

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА