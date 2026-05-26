18:01 26.05.2026

Міноборони: військові у 2026р отримали майже пів мільйона БпЛА та техніки через маркетплейс DOT-Chain Defence

Підрозділи Збройних сил України у 2026 році напряму через маркетплейс зброї DOT-Chain Defence отримали 485 тис. БпЛА та іншої техніки на загальну суму 31,4 млрд грн; на запит військових функціонал маркетплейсу розширено: тепер можна замовляти не лише дрони та техніку, а й боєприпаси та скиди до безпілотних систем, повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

"У 2026 році військові вже отримали 485 000 БпЛА та іншої техніки на 31,4 млрд грн через DOT-Chain Defence – маркетплейс зброї, розроблений Агенцією оборонних закупівель ДОТ", – написав він у телеграмі у вівторок.

Федоров зазначив, що DOT-Chain Defence – це додатковий інструмент забезпечення війська, який доповнює централізовані поставки від держави. Бойові підрозділи за бюджетні кошти самостійно можуть обирати й швидко замовляти саме ті засоби, які потрібні для виконання бойових завдань на конкретній ділянці фронту.

За його даними, сьогодні на платформі доступні майже 800 позицій від понад 200 українських виробників. "Принцип простий: військо обирає – держава забезпечує. Агенція бере на себе контракти, оплату та логістику. Усе працює в цифровому форматі – без паперових процесів і тривалих погоджень. Від замовлення до отримання засобу військовими – у середньому дев’ять днів", – зазначив міністр.

DOT-Chain Defence також інтегровано з Brave1 Market, де військові можуть замовляти додаткові дрони та техніку за "єБали" в межах програми "Армія дронів.Бонус". Він також повідомив, що за запитом військових через DOT-Chain Defence тепер можна замовляти не лише дрони та техніку, а й боєприпаси та скиди до безпілотних систем.

"Також з ініціативи Міністерства оборони Агенція оборонних закупівель ДОТ запустила механізм авансування виробників – відтепер ефективні виробники дронів отримуватимуть кошти авансом. Мета – дати ринку обігові кошти для пришвидшення виробництва та постачання технологій у бойові підрозділи", – наголосив Федоров.

За його словами, паралельно держава масштабує централізоване забезпечення армії. Темпи постачання у 2026 році вже значно перевищують минулорічні. За перші чотири місяці року суттєво зросли обсяги забезпечення FPV на оптоволокні, важких бомберів, крил для розвідки, mid-strike та deep-strike дронів, Mavic, легких бомберів, перехоплювачів Shahed та інших технологій.

