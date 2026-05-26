ДПС наклала понад 3,5 млн грн штрафів на підставі інформації з сервісу "TAX Control"

Фінансові санкції застосовано до платників податків за результатами податкового контролю на підставі інформації про можливі порушення через цифровий сервіс "TAX Control", загальний обсяг штрафів становить понад 3,5 млн грн, повідомляє Державна податкова служба (ДПС) України.

На сайті відомства зазначається, що найчастіше громадяни повідомляли про незастосування РРО/ПРРО або відмову в невидачі фіскального чека – 47%, здійснення господарської діяльності без державної реєстрації – 30%, відмову у безготівковому розрахунку, торгівлю без відповідних ліцензій або використання неоформленої праці – 23%.

У ДПС додали, що найбільше повідомлень надійшло щодо можливих порушень у Дніпропетровській, Харківській, Одеській областях та в Києві.

Як повідомлялося, цифровий сервіс (чат-бот) "ТAX Control" ДПС запустила в листопаді 2025 року. Він працює на території всієї України, крім тимчасово окупованих територій, де податкові органи наразі не здійснюють діяльність – АР Крим, Донецька, Луганська та Херсонська області.

Сервіс створено для виявлення порушень у сфері торгівлі, послуг чи громадського харчування. Завдяки ньому можна повідомити про невидачу фіскального чека, торгівлю без ліцензії чи з порушенням реалізації підакцизної продукції, відмову прийняти картку, роботу без держреєстрації або неоформлених працівників.

Сервіс доступний за посиланням: https://control.tax.gov.ua/.

Для відправки повідомлення потрібно надати інформацію про тип порушення, область та адресу місця, де його виявлено, короткий опис ситуації, а також заповнити дані заявника. Додатково можна прикріпити фото або інші докази.