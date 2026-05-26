Уряд має подати новий законопроєкт щодо скасування пільги з ПДВ на посилки до EUR150 – думка

Кабінет міністрів, після провалу законопроєкту №12360 щодо КРІ для Державної митної служби (ДМС) має подати новий законопроєкт щодо скасування пільги з податку на додану вартість (ПДВ) на посилки вартістю до EUR150, вважає нардеп Ярослав Железняк (фракція "Голос").

"Все. Уряд має вносити новий (законопроєкт про скасування пільги – ІФ-У). Опозиція хотіла провести нормальний закон. Але "Слуги" завалили прийняття його без правок про посилки, а коли ці правки збили, то був план туди повторно загнати правки по посилкам, але навіть на це їм не вистачило голосів", – написав Железняк у телеграм-каналі після провалення законопроєкту.

Верховній Раді не вистачило голосів для прийняття законопроєкту №12360 про ключові показники ефективності (KPI) для Державної митної служби (ДМС), який також передбачав зміни до Митного кодексу щодо скасування податку на додану вартість (ПДВ) на посилки вартістю до EUR150. Під час пленарного засідання у вівторок, 26 травня, законопроєкт у другому читанні та у цілому підтримали 127 нардепів (за необхідного мінімуму 226 голосів), за повторне друге читання проголосували 222 парламентарі.

Введення ПДВ на посилки до EUR150 було бенчмарком нової програми фінансування з Міжнародним валютним фондом (МВФ), який Україна мала виконати до березня.

Як повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко під час спілкування з журналістами 23 травня, приїзд місії МВФ до Києва для першого перегляду чотирирічної програми розширеного фінансування EFF на $8,1 млрд очікується в середу, 27 травня.

На запитання журналістів, чи спробує українська сторона домовитися, щоб відтермінувати це зобов’язання, Марченко запевнив: "Ми будемо робити все можливе, залежно від ситуації".

За його словами, також буде обговорюватися питання внесення змін до бюджету, в тому числі, щодо збільшення виплат військовослужбовцям, але досягнути домовленості тут буде значно простіше.