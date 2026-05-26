Інтерфакс-Україна
Події
17:23 26.05.2026

Уряд має подати новий законопроєкт щодо скасування пільги з ПДВ на посилки до EUR150 – думка

2 хв читати
Уряд має подати новий законопроєкт щодо скасування пільги з ПДВ на посилки до EUR150 – думка

Кабінет міністрів, після провалу законопроєкту №12360 щодо КРІ для Державної митної служби (ДМС) має подати новий законопроєкт щодо скасування пільги з податку на додану вартість (ПДВ) на посилки вартістю до EUR150, вважає нардеп Ярослав Железняк (фракція "Голос").

"Все. Уряд має вносити новий (законопроєкт про скасування пільги – ІФ-У). Опозиція хотіла провести нормальний закон. Але "Слуги" завалили прийняття його без правок про посилки, а коли ці правки збили, то був план туди повторно загнати правки по посилкам, але навіть на це їм не вистачило голосів", – написав Железняк у телеграм-каналі після провалення законопроєкту.

Верховній Раді не вистачило голосів для прийняття законопроєкту №12360 про ключові показники ефективності (KPI) для Державної митної служби (ДМС), який також передбачав зміни до Митного кодексу щодо скасування податку на додану вартість (ПДВ) на посилки вартістю до EUR150. Під час пленарного засідання у вівторок, 26 травня, законопроєкт у другому читанні та у цілому підтримали 127 нардепів (за необхідного мінімуму 226 голосів), за повторне друге читання проголосували 222 парламентарі.

Введення ПДВ на посилки до EUR150 було бенчмарком нової програми фінансування з Міжнародним валютним фондом (МВФ), який Україна мала виконати до березня.

Як повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко під час спілкування з журналістами 23 травня, приїзд місії МВФ до Києва для першого перегляду чотирирічної програми розширеного фінансування EFF на $8,1 млрд очікується в середу, 27 травня.

На запитання журналістів, чи спробує українська сторона домовитися, щоб відтермінувати це зобов’язання, Марченко запевнив: "Ми будемо робити все можливе, залежно від ситуації".

За його словами, також буде обговорюватися питання внесення змін до бюджету, в тому числі, щодо збільшення виплат військовослужбовцям, але досягнути домовленості тут буде значно простіше.

Теги: #железняк #пдв #посилки #дмс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:29 26.05.2026
Рада відхилила законопроєкт про оподаткування EUR150, який є умовою отримання грошей МВФ та ЄС

Рада відхилила законопроєкт про оподаткування EUR150, який є умовою отримання грошей МВФ та ЄС

15:57 25.05.2026
Законопроєкт про ПДВ на імпортні посилки дає 2 варіанти його сплати – маркетплейсу або поштовику – "Укрпошта"

Законопроєкт про ПДВ на імпортні посилки дає 2 варіанти його сплати – маркетплейсу або поштовику – "Укрпошта"

12:10 25.05.2026
Фінкомітет Ради рекомендував у цілому законопроєкт щодо звільнення від ПДВ постачання НРК до кінця воєнного стану

Фінкомітет Ради рекомендував у цілому законопроєкт щодо звільнення від ПДВ постачання НРК до кінця воєнного стану

12:16 22.05.2026
Глава Мінфіну заявляє про великий ризик неприйняття закону про оподаткування імпортних посилок до EUR150

Глава Мінфіну заявляє про великий ризик неприйняття закону про оподаткування імпортних посилок до EUR150

10:24 22.05.2026
Румунія з 25 травня переходить на NCTS Фаза 6, для транзиту через кордон додатково знадобиться декларація ENS – ДМС

Румунія з 25 травня переходить на NCTS Фаза 6, для транзиту через кордон додатково знадобиться декларація ENS – ДМС

16:37 20.05.2026
ДМС видала понад 2,8 тис. нових авторизацій митним брокерам і продовжує отримувати до 10 заяв щоденно

ДМС видала понад 2,8 тис. нових авторизацій митним брокерам і продовжує отримувати до 10 заяв щоденно

16:31 20.05.2026
Мінфін наступного тижня має внести новий Митний кодекс на розгляд уряду – заступник голови ДМС

Мінфін наступного тижня має внести новий Митний кодекс на розгляд уряду – заступник голови ДМС

16:25 20.05.2026
Реформа Держмитслужби оцінюється у близько EUR1,2 млрд – заступник голови відомства Суворов

Реформа Держмитслужби оцінюється у близько EUR1,2 млрд – заступник голови відомства Суворов

10:54 20.05.2026
Нардепи пропонують Раді встановити пільгу на сплату ПДВ для операції з постачання НРК до кінця воєнного стану

Нардепи пропонують Раді встановити пільгу на сплату ПДВ для операції з постачання НРК до кінця воєнного стану

17:15 19.05.2026
Свириденко: наразі Податковим кодексом не передбачено встановлення для засобів жіночої інтимної гігієни пільгової ставки ПДВ

Свириденко: наразі Податковим кодексом не передбачено встановлення для засобів жіночої інтимної гігієни пільгової ставки ПДВ

ВАЖЛИВЕ

Направлено до суду справу Тимошенко щодо підкупу нардепів

Зеленський присвоїв почесну відзнаку "Місто-рятівник" містам Будапешт, Гданськ, Таллінн та Сен-Жермен-ан-Ле

На Дніпропетровщині меру міста завдано ножового поранення, поліція розслідує обставини

Генштаб ЗСУ: Уражено командні пункти, логістику противника, підтверджено зупинку роботи НПЗ "Сызранский"

Троє загинули, ще 33 постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

ОСТАННЄ

Фінляндія залишає кордон із РФ закритим до подальшого повідомлення – МВС республіки

ВМС США відновили надання допомоги суднам, що проходять через Ормузьку протоку – ЗМІ

Заборгованість населення України за ЖКП у I кв.-2026 зменшилась на 10,7% – Держстат

Сибіга закликав Гутерреша змусити РФ припинити атаки на гуманітарні місії після удару по складу ООН у Дніпрі

Міноборони: військові у 2026р отримали майже пів мільйона БпЛА та техніки через маркетплейс DOT-Chain Defence

ДПС наклала понад 3,5 млн грн штрафів на підставі інформації з сервісу "TAX Control"

Посольство Німеччини: продовжуємо працювати в Києві у звичайному режимі

Відключення світла влітку за різними сценаріями можуть тривати від 2 до 8 годин і більше – Омельченко

ВАКС закрив справу щодо нардепа Дубневича про заволодіння коштами "Укрзалізниці" у зв'язку із закінченням строку розслідування

Освітній комітет рекомендує відхилити законопроєкт про передачу Раді повноважень про реорганізацію та ліквідацію вишів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА