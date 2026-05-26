Інтерфакс-Україна
Події
17:16 26.05.2026

Посольство Німеччини: продовжуємо працювати в Києві у звичайному режимі

1 хв читати
Посольство Німеччини: продовжуємо працювати в Києві у звичайному режимі

Посольство Німеччини в Україні продовжує працювати попри заяви міністерства закордонних справ Росії, яке пригрозило подальшими ударами та звернулося до іноземних громадян, дипломатів і представників міжнародних організацій із закликом якнайшвидше залишити Київ.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" заявили у німецькому посольстві.

"Наше посольство продовжує працювати в звичайному режимі відповідно до нашої концепції безпеки. Ми не виводимо персонал і не вносимо жодних інших змін у нашу діяльність. Посольство Німеччини перебуває тут, у Києві, – на боці України!", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, глава МЗС РФ Сергій Лавров під час телефонної розмови з держсекретарем США Марко Рубіо "офіційно довів" до американської сторони, що російська армія "приступає" до системних ударів по об’єктах у Києві, які нібито використовують для потреб ЗСУ.

25 травня МЗС РФ заявило про намір "послідовно завдавати системних ударів" по підприємствах українського оборонно-промислового комплексу, зокрема в Києві. Також у заяві згадуються можливі удари по "центрах ухвалення рішень" та командних пунктах. Окремо МЗС РФ попередило іноземних громадян та дипломатичні місії про необхідність покинути Київ, а жителів столиці – уникати об’єктів військової та адміністративної інфраструктури.

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що російські погрози нових ударів по Києву мають на меті залякати західних дипломатів, але Україна не очікує, що цей шантаж спрацює.

Теги: #посольство #німеччина #погрози #лавров

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:07 26.05.2026
У Києві відкрився 14-й фестиваль "Тиждень австрійського кіно"

У Києві відкрився 14-й фестиваль "Тиждень австрійського кіно"

15:55 26.05.2026
Сибіга про дзвінок Лаврова Рубіо: яка ж зухвалість напряму інформувати найпотужнішу країну в світі про нехтування їхніми мирними зусиллями

Сибіга про дзвінок Лаврова Рубіо: яка ж зухвалість напряму інформувати найпотужнішу країну в світі про нехтування їхніми мирними зусиллями

05:37 26.05.2026
МЗС Польщі заявило, що атаки на польські дипломатичні представництва розцінюватимуться як свідомі й навмисні

МЗС Польщі заявило, що атаки на польські дипломатичні представництва розцінюватимуться як свідомі й навмисні

23:56 25.05.2026
МЗС України подякувало іноземному дипкорпусу за роботу в умовах війни та відмову піддаватися шантажу і погрозам РФ

МЗС України подякувало іноземному дипкорпусу за роботу в умовах війни та відмову піддаватися шантажу і погрозам РФ

22:39 25.05.2026
МЗС: РФ роками атакувала Київ ракетами та дронами, а тепер розігрує "нову карту" з погрозами нових ударів

МЗС: РФ роками атакувала Київ ракетами та дронами, а тепер розігрує "нову карту" з погрозами нових ударів

21:24 25.05.2026
Посол ЄС заявила про намір Євросоюзу залишатися в Києві попри погрози Росії

Посол ЄС заявила про намір Євросоюзу залишатися в Києві попри погрози Росії

17:49 25.05.2026
МЗС РФ погрожує посилити удари по Києву та знову закликає іноземних дипломатів покинути місто

МЗС РФ погрожує посилити удари по Києву та знову закликає іноземних дипломатів покинути місто

23:44 23.05.2026
Посольство США попередило співгромадян про можливість масштабного удару впродовж доби

Посольство США попередило співгромадян про можливість масштабного удару впродовж доби

21:28 23.05.2026
Посольство США попередило співгромадян про можливість масштабного удару впродовж доби

Посольство США попередило співгромадян про можливість масштабного удару впродовж доби

23:47 22.05.2026
Рубіо заявив про занепокоєння США через можливу ескалацію російських дій проти країн Балтії

Рубіо заявив про занепокоєння США через можливу ескалацію російських дій проти країн Балтії

ВАЖЛИВЕ

Направлено до суду справу Тимошенко щодо підкупу нардепів

Зеленський присвоїв почесну відзнаку "Місто-рятівник" містам Будапешт, Гданськ, Таллінн та Сен-Жермен-ан-Ле

На Дніпропетровщині меру міста завдано ножового поранення, поліція розслідує обставини

Генштаб ЗСУ: Уражено командні пункти, логістику противника, підтверджено зупинку роботи НПЗ "Сызранский"

Троє загинули, ще 33 постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

ОСТАННЄ

ДПС наклала понад 3,5 млн грн штрафів на підставі інформації з сервісу "TAX Control"

Уряд має подати новий законопроєкт щодо скасування пільги з ПДВ на посилки до EUR150 – думка

Відключення світла влітку за різними сценаріями можуть тривати від 2 до 8 годин і більше – Омельченко

Рада відхилила законопроєкт про оподаткування EUR150, який є умовою отримання грошей МВФ та ЄС

ВАКС закрив справу щодо нардепа Дубневича про заволодіння коштами "Укрзалізниці" у зв'язку із закінченням строку розслідування

Освітній комітет рекомендує відхилити законопроєкт про передачу Раді повноважень про реорганізацію та ліквідацію вишів

У Дніпрі внаслідок російського удару пошкоджено склад ВПП ООН, знищено гумдопомоги на $1,4 млн – ООН

В РНБО думають над доцільністю створення єдиного коордоргану у сфері захисту культспадщини

Російський БЕК атакував вітрильний фрегат "Дружба" в Одеському морпорту – радник Міноборони

В Запоріжжі постраждало 12 людей – ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА