Посольство Німеччини: продовжуємо працювати в Києві у звичайному режимі

Посольство Німеччини в Україні продовжує працювати попри заяви міністерства закордонних справ Росії, яке пригрозило подальшими ударами та звернулося до іноземних громадян, дипломатів і представників міжнародних організацій із закликом якнайшвидше залишити Київ.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" заявили у німецькому посольстві.

"Наше посольство продовжує працювати в звичайному режимі відповідно до нашої концепції безпеки. Ми не виводимо персонал і не вносимо жодних інших змін у нашу діяльність. Посольство Німеччини перебуває тут, у Києві, – на боці України!", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, глава МЗС РФ Сергій Лавров під час телефонної розмови з держсекретарем США Марко Рубіо "офіційно довів" до американської сторони, що російська армія "приступає" до системних ударів по об’єктах у Києві, які нібито використовують для потреб ЗСУ.

25 травня МЗС РФ заявило про намір "послідовно завдавати системних ударів" по підприємствах українського оборонно-промислового комплексу, зокрема в Києві. Також у заяві згадуються можливі удари по "центрах ухвалення рішень" та командних пунктах. Окремо МЗС РФ попередило іноземних громадян та дипломатичні місії про необхідність покинути Київ, а жителів столиці – уникати об’єктів військової та адміністративної інфраструктури.

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що російські погрози нових ударів по Києву мають на меті залякати західних дипломатів, але Україна не очікує, що цей шантаж спрацює.