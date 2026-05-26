Відключення світла влітку за різними сценаріями можуть тривати від 2 до 8 годин і більше – Омельченко

Графіки відключення електроенергії влітку для населення за оптимісичним сценарієм можуть застосовуватися рідко і не більше двох годин на добу, за песимісичним – діятимуть до 8 годин на добу, а у Києві та низці регіонів – більше, вважає директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

"Оптимістичний сценарій. Сприятливі погодні умови з мінімальною кількістю екстремальних денних температур понад 300С, низька інтенсивність обстрілів важливих енергооб’єктів. За середнього споживання приблизно 12 ГВт дефіцит не перевищуватиме 1 ГВт у вечерні піки, що покриватиметься імпортом та незначними обмеженнями промисловості. Графіки погодинних відключень (ГПВ) для населення можуть застосовуватися рідко й не більше двох годин на добу", – написав Омельченко у Телеграм у вівторок.

За його словами, песимістичний сценарій – це спекотне літо та висока інтенсивність ударів по ключовій енергетичній інфраструктурі. У такому випадку дефіцит потужності може бути в окремі дні до 4 ГВт, відповідно ГПВ будуть діяти до вісім годин на добу.

"Найбільш вразливі регіони: усі прифронтові, Одеська область та місто Київ де ГПВ та ГАВ можуть бути довшими ніж у середньому по країні", – наголосив Омельченко.

Водночас він представив і базовий сценарій: спекотне літо та низька інтенсивність повітряних атак на енергетику.

"В окремі дні споживання зростає до 14 ГВт у зв’язку з підвищенням споживання приладами охолодження повітря. Дефіцит може сягати 2-2,5 ГВт. ГПВ застосовуються двох-чотирьох години на добу у період екстремально високих температур", – зазначив директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова.

Прогноз, який дав в інтерв’ю "РБК-Україна" ексглава НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, певною мірою збігається з прогнозом Омельченка.

"Без обстрілів усе вирішуватиме погода… Наприклад, якщо влупить +350C і триматиметься тижні три, то система в якийсь момент просто не стягне і світло почнуть обмежувати. Якщо ж такої тривалої спеки не буде, а росіяни чомусь перестануть нас атакувати…, тоді є шанс пройти літо взагалі без відключень", – сказав Кудрицький.

За його словами, за екстремального підвищення температур, імпорт е/е з-за кордону не допоможе покрити дефіцит потужності.

Ексглава "Укренерго" зазначив, що гарантувати відсутність відключень взагалі сьогодні ніхто не може, але "все може пройти відносно м’яко, наприклад, по дві години на добу в якісь окремі дні".