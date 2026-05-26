Інтерфакс-Україна
Події
16:29 26.05.2026

Рада відхилила законопроєкт про оподаткування EUR150, який є умовою отримання грошей МВФ та ЄС

2 хв читати
Рада відхилила законопроєкт про оподаткування EUR150, який є умовою отримання грошей МВФ та ЄС

Верховній Раді не вистачило голосів для прийняття законопроєкту №12360 про ключових показників ефективності (KPI) для Державної митної служби (ДМС), який також передбачав зміни до митного кодексу щодо скасування податку на додану вартість (ПДВ) посилок вартістю до EUR150, а також на його відправку на повторне друге читання.

Згідно із трансляцією засідання Ради у вівторок, 26 травня, підтримали законопроєкт у другому читанні та у цілому 127 нардепів (за необхідного мінімуму 226 голосів), за повторне друге читання проголосували 222 парламентарі.

Не набрали необхідних голосів і всі 11 правок до законопроєкту.

Як повідомлялось, Верховна Рада на пленарному засіданні 17 грудня минулого року прийняла за основу у першому читанні законопроєкт №12360 про внесення змін до Митного кодексу України щодо оцінки ефективності та результативності діяльності митних органів.

Раніше, профільний комітет рекомендував до другого читання законопроєкт №12360 щодо встановлення ключових показників ефективності (KPI) для митних органів.

За словами очільника фінкомітету Ради Данила Гетманцева, це запровадить щорічну оцінку результативності митниці згідно з механізмами Всесвітньої митної організації.

Введення ПДВ на посилки до EUR150 було бенчмарком програми фінансування з Міжнародним валютним фондом (МВФ), який Україна мала виконати до березня.

Крім того, як раніше повідомлялось з посиланням на Bloomberg, ЄС планував прив’язати частину виплат Україні з Ukraine Support Loan (USL) на EUR90 млрд до ухвалення податкових змін, яких також вимагає МВФ. Згідно з інформацією Bloomberg, це стосуватиметься так званої макрофінансової частини кредиту обсягом EUR8,4 млрд, умови якої вже погодили країни-члени ЄС. Щоб отримати це фінансування, Україна має ухвалити законодавчі зміни, зокрема, щодо ПДВ на посилки до EUR150.

Теги: #посилки #верховна_рада #пдв #дмс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:12 26.05.2026
Освітній комітет рекомендує відхилити законопроєкт про передачу Раді повноважень про реорганізацію та ліквідацію вишів

Освітній комітет рекомендує відхилити законопроєкт про передачу Раді повноважень про реорганізацію та ліквідацію вишів

15:57 25.05.2026
Законопроєкт про ПДВ на імпортні посилки дає 2 варіанти його сплати – маркетплейсу або поштовику – "Укрпошта"

Законопроєкт про ПДВ на імпортні посилки дає 2 варіанти його сплати – маркетплейсу або поштовику – "Укрпошта"

12:10 25.05.2026
Фінкомітет Ради рекомендував у цілому законопроєкт щодо звільнення від ПДВ постачання НРК до кінця воєнного стану

Фінкомітет Ради рекомендував у цілому законопроєкт щодо звільнення від ПДВ постачання НРК до кінця воєнного стану

12:16 22.05.2026
Глава Мінфіну заявляє про великий ризик неприйняття закону про оподаткування імпортних посилок до EUR150

Глава Мінфіну заявляє про великий ризик неприйняття закону про оподаткування імпортних посилок до EUR150

10:24 22.05.2026
Румунія з 25 травня переходить на NCTS Фаза 6, для транзиту через кордон додатково знадобиться декларація ENS – ДМС

Румунія з 25 травня переходить на NCTS Фаза 6, для транзиту через кордон додатково знадобиться декларація ENS – ДМС

18:57 20.05.2026
Депутати пропонують зміни до Регламенту Ради для реалізації конституційного порядку оприлюднення законів

Депутати пропонують зміни до Регламенту Ради для реалізації конституційного порядку оприлюднення законів

16:37 20.05.2026
ДМС видала понад 2,8 тис. нових авторизацій митним брокерам і продовжує отримувати до 10 заяв щоденно

ДМС видала понад 2,8 тис. нових авторизацій митним брокерам і продовжує отримувати до 10 заяв щоденно

16:31 20.05.2026
Мінфін наступного тижня має внести новий Митний кодекс на розгляд уряду – заступник голови ДМС

Мінфін наступного тижня має внести новий Митний кодекс на розгляд уряду – заступник голови ДМС

16:25 20.05.2026
Реформа Держмитслужби оцінюється у близько EUR1,2 млрд – заступник голови відомства Суворов

Реформа Держмитслужби оцінюється у близько EUR1,2 млрд – заступник голови відомства Суворов

14:14 20.05.2026
Раді пропонують встановити адмінвідповідальність за порушення вимог у сфері надання статусу ветерана війни

Раді пропонують встановити адмінвідповідальність за порушення вимог у сфері надання статусу ветерана війни

ВАЖЛИВЕ

Направлено до суду справу Тимошенко щодо підкупу нардепів

Зеленський присвоїв почесну відзнаку "Місто-рятівник" містам Будапешт, Гданськ, Таллінн та Сен-Жермен-ан-Ле

На Дніпропетровщині меру міста завдано ножового поранення, поліція розслідує обставини

Генштаб ЗСУ: Уражено командні пункти, логістику противника, підтверджено зупинку роботи НПЗ "Сызранский"

Троє загинули, ще 33 постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

ОСТАННЄ

ВАКС закрив справу щодо нардепа Дубневича про заволодіння коштами "Укрзалізниці" у зв'язку із закінченням строку розслідування

У Дніпрі внаслідок російського удару пошкоджено склад ВПП ООН, знищено гумдопомоги на $1,4 млн – ООН

В РНБО думають над доцільністю створення єдиного коордоргану у сфері захисту культспадщини

Російський БЕК атакував вітрильний фрегат "Дружба" в Одеському морпорту – радник Міноборони

В Запоріжжі постраждало 12 людей – ОВА

Викрито адміністратора VPN-сервісу, який допомагав кіберзлочинцям приховувати хакерські атаки по всьому світу – Нацполіція

Через російський обстріл Запоріжжя поранено трьох людей – ДСНС

Щонайменше 4 загиблих та 2 поранених через зіткнення шкільного автобуса з поїздом у Бельгії – ЗМІ

Направлено до суду справу Тимошенко щодо підкупу нардепів

СБУ затримала на Одещині мера, який намагався "заробити" на будівництві нової електростанції в регіоні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА