Рада відхилила законопроєкт про оподаткування EUR150, який є умовою отримання грошей МВФ та ЄС

Верховній Раді не вистачило голосів для прийняття законопроєкту №12360 про ключових показників ефективності (KPI) для Державної митної служби (ДМС), який також передбачав зміни до митного кодексу щодо скасування податку на додану вартість (ПДВ) посилок вартістю до EUR150, а також на його відправку на повторне друге читання.

Згідно із трансляцією засідання Ради у вівторок, 26 травня, підтримали законопроєкт у другому читанні та у цілому 127 нардепів (за необхідного мінімуму 226 голосів), за повторне друге читання проголосували 222 парламентарі.

Не набрали необхідних голосів і всі 11 правок до законопроєкту.

Як повідомлялось, Верховна Рада на пленарному засіданні 17 грудня минулого року прийняла за основу у першому читанні законопроєкт №12360 про внесення змін до Митного кодексу України щодо оцінки ефективності та результативності діяльності митних органів.

Раніше, профільний комітет рекомендував до другого читання законопроєкт №12360 щодо встановлення ключових показників ефективності (KPI) для митних органів.

За словами очільника фінкомітету Ради Данила Гетманцева, це запровадить щорічну оцінку результативності митниці згідно з механізмами Всесвітньої митної організації.

Введення ПДВ на посилки до EUR150 було бенчмарком програми фінансування з Міжнародним валютним фондом (МВФ), який Україна мала виконати до березня.

Крім того, як раніше повідомлялось з посиланням на Bloomberg, ЄС планував прив’язати частину виплат Україні з Ukraine Support Loan (USL) на EUR90 млрд до ухвалення податкових змін, яких також вимагає МВФ. Згідно з інформацією Bloomberg, це стосуватиметься так званої макрофінансової частини кредиту обсягом EUR8,4 млрд, умови якої вже погодили країни-члени ЄС. Щоб отримати це фінансування, Україна має ухвалити законодавчі зміни, зокрема, щодо ПДВ на посилки до EUR150.