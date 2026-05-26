16:15 26.05.2026

ВАКС закрив справу щодо нардепа Дубневича про заволодіння коштами "Укрзалізниці" у зв'язку із закінченням строку розслідування

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) закрив кримінальне провадження щодо народного депутата Ярослава Дубневича та ще сімох осіб про заволодіння коштами "Укрзалізниці" у зв’язку із закінченням строку досудового розслідування від часу оголошення про підозру.

"Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання захисту та закрив кримінальне провадження на підставі пункту 10 частини 1 статті 284 КПК України у зв’язку із закінченням строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру (ст. 219 КПК України)", – йдеться у повідомленні ВАКС в телеграм-каналі у вівторок.

Суд не уточнює імена обвинувачених. Як стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна", йдеться, зокрема, про Дубневича.

"Обвинуваченими у цьому кримінальному провадженні були вісім осіб, серед яких – народний депутат України, експерший заступник начальника філії "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця", голова правління ПАТ "Дніпропетровський стрілочний завод" тощо", – зазначають у ВАКС.

Ухвалу можна оскаржити протягом семи днів від дня її оголошення.

В 2019 року Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Ярослава Дубневича. Національне антикорупційне бюро України заявляло, що зібрало достатньо доказів для повідомлення йому про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

За версією слідства, діяння парламентарія спричинили збитки в розмірі 93 млн 277 тис. грн. Так, зібрані докази дають підстави підозрювати, що, будучи народним депутатом і перебуваючи на посаді голови комітету ВР з питань транспорту, він був обізнаний про фінансовий стан "Укрзалізниці", її потреби під час проведення держзакупівель, "а також мав вплив на засновників і посадових осіб ПАТ, яке є єдиним виробником стрілочних переводів, башмакоскидачів, пристроїв зрівняльних, рамних рейок, хрестовин, контррейкових рейок і комплектів роздільного скріплення".

У 2023 році Дубневича було оголошено в міжнародний розшук у цій справі.

Крім того, щодо нього застосовано заочний арешт в іншій справі – за підозрою в організації заволодіння майном держави (природним газом) на суму понад 2,1 млрд грн і легалізації незаконно отриманого прибутку.

Теги: #дубневич #укрзалізниця #вакс

