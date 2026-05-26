Освітній комітет рекомендує відхилити законопроєкт про передачу Раді повноважень про реорганізацію та ліквідацію вишів

Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій рекомендує парламенту відхилити законопроєкт про передачу Раді повноважень про утворення, реорганізацію та ліквідацію закладів вищої освіти.

Зокрема, 17 березня народні депутати, зокрема Анатолій Костюх (фракція "Слуга народу") зареєстрували у парламенті проєкт закону №15085, яким пропонують передати повноваження щодо ухвалення рішень про утворення, реорганізацію та ліквідацію закладів вищої освіти державної форми власності від Кабінету міністрів до Верховної Ради, залишивши за урядом роль ініціатора.

Згідно з законопроєктом, рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію вишів ухвалює парламент через прийняття закону, до якого обов’язково додаються висновок Міністерства освіти і науки та фінансово-економічне обґрунтування.

Народні депутати обґрунтовують свою ініціативу тим, що реорганізація Кабміном низки закладів викликала суттєвий суспільний резонанс та негативну реакцію як серед студентів та працівників відповідних установ.

В той же час, комітету Ради з питань освіти рекомендував парламенту відхилити даний законопрпоєкт.

Так, у висновках комітету значиться, що Міністерство освіти і науки Українине підтримує законопроект, оскільки він передбачає передачу Раді повноважень, що належать до компетенції уряду як органу виконавчої влади. Крім того, на думку відомства, запропонований підхід підміняє управлінські рішення актами законодавчого характеру та створює правові колізії щодо порядку утворення юридичних осіб публічного права.

Як повідомлялося, в лютому 2025 року голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак повідомив, що в Україні у 2025 році відбудеться щонайменше сім-вісім об’єднань університетів, а також розповів, що в 2024 році було проведено 9 об’єднань.

В серпні 2025 року міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявляв, що виважена політика укрупнення університетів в Україні буде продовжуватися.

В свою чергу, освітній омбудсмен Надія Лещик вважає, що держава Україна не може утримувати велику кількість закладів освіти, враховуючи витрати державних коштів.