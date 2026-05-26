Події
15:47 26.05.2026

У Дніпрі внаслідок російського удару пошкоджено склад ВПП ООН, знищено гумдопомоги на $1,4 млн – ООН

У Дніпрі внаслідок цілеспрямованого удару високоточною балістичною ракетою "Іскандер" знищено склад Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП), який використовувався для гуманітарних операцій організації.

"На момент атаки на об’єкті зберігалася гуманітарна продовольча допомога, якої вистачило б для забезпечення 130 000 осіб; її орієнтовна вартість становила $1,4 млн. Команди ВПП наразі перебувають на місці та оцінюють масштаби пошкоджень приміщень, транспортних засобів і запасів гуманітарної допомоги. Усі співробітники ВПП у безпеці", – повідомляє пресслужба ООН.

Представник ВПП ООН в Україні Річард Рейган наголосив, що цілеспрямовані атаки на гуманітарних працівників, які намагаються рятувати невинних мирних жителів, що постраждали від війни, є злочином і порушенням міжнародного гуманітарного права.

"Цей склад зазнає удару вже вдруге. У листопаді 2025 року його було пошкоджено унаслідок атаки безпілотника. А за останні 18 місяців ВПП зафіксувала понад 84 інциденти, від яких постраждали її склади, транспортні засоби, пункти видачі допомоги, а також майно місцевих гуманітарних партнерів по Україні", – розповів він.

Попри зростання безпекових ризиків, ВПП продовжує щомісяця надавати критично важливу продовольчу та грошову допомогу майже 600 000 людей у прифронтових регіонах України.

ВПП наголошує, що міжнародне гуманітарне право забороняє атаки на цивільну та гуманітарну інфраструктуру. Такі інциденти створюють пряму загрозу для доставки життєво необхідної допомоги мирним жителям, які постраждали від війни.

