Інтерфакс-Україна
Події
15:19 26.05.2026

Соціальне житло має стати одним із інструментів життєстійкості громад та потребує залучення приватного капіталу

Для масштабного відновлення громад після руйнувань, спричинених війною, окрім бюджетного та донорського фінансування Україні потрібні зрозумілі механізми залучення приватного капіталу, а також соціальні інструменти, які допоможуть людям залишатися або повертатися у громади.

Про це під час IV Міжнародного саміту міст і регіонів, який відбувся у Києві у межах Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України, повідомила голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

Вона зазначила, що відновлення громад потребує не лише швидких рішень для ліквідації наслідків руйнувань, а й довгострокових моделей співпраці між державою, місцевим самоврядуванням, міжнародними партнерами та бізнесом. Одним із таких інструментів має стати новий закон про публічно-приватне партнерство.

За її словами, залучення приватного капіталу до відновлення інфраструктури є окремим важливим напрямом, оскільки самих бюджетних ресурсів для великих інфраструктурних проєктів буде недостатньо. Нове законодавство про ППП має створити більш сучасну і зрозумілу модель, в якій держава, громади та бізнес працюють як партнери, а не як сторони нескінченних погоджень.

Олена Шуляк підкреслила, що для громад це питання не лише фінансування, а й управлінської спроможності. Щоб приватний капітал заходив у проєкти відновлення, громада має мати підготовлені рішення, зрозумілі процедури, правову визначеність і можливість швидко проходити необхідні етапи реалізації проєкту.

Важливим блоком вона назвала соціальний захист громадян, адже будь-яка стратегія відновлення втрачає сенс, якщо люди, які втратили житло або не можуть самостійно вирішити житлове питання, залишаються сам на сам зі своєю проблемою.

Одним із таких інструментів має стати соціальне житло, яке пов’язане не лише з підтримкою вразливих категорій людей, а й із життєстійкістю громад загалом. Без житлових рішень складно говорити про повернення людей, стабільність місцевої економіки та довгостроковий розвиток територій.

Розвиток соціального житла та нових механізмів житлової підтримки має розглядатися як частина політики відновлення, а не як окремий соціальний напрям.

"Відновлення країни починається не лише з будівельних робіт. Воно потребує правил, відповідальності та здатності держави ухвалювати рішення в масштабі майбутнього. Саме така рамка має дозволити громадам перейти від виживання під час війни до розвитку після її завершення", – підсумувала Олена Шуляк.

Теги: #руйнування #міжнародний_саміт_міст_і_регіонів #шуляк

14:48 26.05.2026
Свириденко: майже 500 українських громад з 2022р уклали понад 2 тис. угод із 64 країнами світу

10:44 26.05.2026
В МЦКМ постраждали 320 вікон, 100 дверей та 250 світильників – артдиректорка Atlas Festival

17:07 25.05.2026
Під час обстрілу в ніч на неділю в Києві постраждали аптеки мереж "Подорожник" та "Аптека 9-1-1"

14:36 25.05.2026
У Києві на місці руйнування житлової 5-поверхівки працюють 53 рятувальники та 16 од. техніки – ДСНС

14:22 25.05.2026
Посли іноземних держав відвідали місце удару на Лук'янівці в Києві

22:04 24.05.2026
Репортаж: На місцях ударів в Києві тривають відновлювальні роботи, вибиті шибки закриті дошками, більшість бізнесів працює

06:21 24.05.2026
Житлові будинки пошкоджені у 7 районах Києва – ДСНС

06:02 24.05.2026
У Великовисківській громаді Кіровоградської області пошкоджені 16 житлових будинків під час нічної атаки, без постраждалих

05:16 24.05.2026
Станція метро "Лук'янівська" та один з входів на станцію "Хрещатик" в Києві не працюватимуть через пошкодження внаслідок обстрілу

05:06 24.05.2026
Житлові будинки пошкоджені в п'яти районах Київської області, відомо про 3 постраждалих – обладміністрація

