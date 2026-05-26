В РНБО думають над доцільністю створення єдиного коордоргану у сфері захисту культспадщини

У Раді національної безпеки і оборони (РНБО) думають над доцільністю створення єдиного координаційного органу у сфері захисту культурної спадщини України, повідомили в Українському інституті національної пам’яті (УІНП).

"Учасники засідання обговорили доцільність створення єдиного координаційного органу у сфері захисту культурної спадщини. Його головною метою має стати аналітичне, координаційне та організаційне забезпечення виконання завдань РНБО України в умовах збройної агресії, надзвичайних ситуацій та післявоєнного відновлення", – йдеться в повідомленні УІНП по результатам першого засідання міжвідомчої робочої групи при РНБО з опрацювання питань захисту культурної спадщини України.

Очікується, що такий координаційний орган забезпечуватиме функціонування механізму взаємодії між органами державної влади, місцевими адміністраціями, силами безпеки і оборони України, правоохоронними органами та міжнародними партнерами щодо захисту, збереження, повернення та відновлення культурної спадщини України.

Зазначається, що на засіданні, яке відбулося 25 травня в апараті РНБО під головуванням заступника Керівника Апарату Максима Шойка, напрацьовувалися механізми оперативного реагування на загрози у сфері охорони культурних цінностей, адже Росія завдає цілеспрямованих ударів по об’єктах культурної спадщини.