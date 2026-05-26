Російський БЕК атакував вітрильний фрегат "Дружба" в Одеському морпорту – радник Міноборони

Російський безекіпажний катер у понеділок атакував навчальний вітрильний фрегат "Дружба" в Одеському морському торговому порту, повідомив радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов.

"Я розумію, чому "Орешник" потрапив у гаражі, це все-таки був "центр прийняття рішень". Але навіщо російський морський дрон вчора героїчно атакував вітрильний фрегат??? Весь стратегічний запас рому звідти вже давно забрали", – написав він на сторінці у Facebook.

Безкрестнов не повідомив про пошкодження самого фрегату чи постраждалих.