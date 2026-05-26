Інтерфакс-Україна
Події
15:09 26.05.2026

Російський БЕК атакував вітрильний фрегат "Дружба" в Одеському морпорту – радник Міноборони

1 хв читати
Російський БЕК атакував вітрильний фрегат "Дружба" в Одеському морпорту – радник Міноборони
Фото: https://www.facebook.com/Serhii.Flash

Російський безекіпажний катер у понеділок атакував навчальний вітрильний фрегат "Дружба" в Одеському морському торговому порту, повідомив радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов.

"Я розумію, чому "Орешник" потрапив у гаражі, це все-таки був "центр прийняття рішень". Але навіщо російський морський дрон вчора героїчно атакував вітрильний фрегат??? Весь стратегічний запас рому звідти вже давно забрали", – написав він на сторінці у Facebook.

Безкрестнов не повідомив про пошкодження самого фрегату чи постраждалих.

Теги: #бескрестнов #одеса #атаки_рф #фрегат

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:51 26.05.2026
В Запоріжжі постраждало 12 людей – ОВА

В Запоріжжі постраждало 12 людей – ОВА

14:40 26.05.2026
Через російський обстріл Запоріжжя поранено трьох людей – ДСНС

Через російський обстріл Запоріжжя поранено трьох людей – ДСНС

18:46 25.05.2026
Через російські обстріли поранено 24 людини на Дніпропетровщині – ОВА

Через російські обстріли поранено 24 людини на Дніпропетровщині – ОВА

15:52 25.05.2026
В Дніпрі вже 4 постраждалих після удару, 3 з них у лікарні – обладміністрація

В Дніпрі вже 4 постраждалих після удару, 3 з них у лікарні – обладміністрація

15:31 25.05.2026
Кількість постраждалих у Києві через ворожу атаку зросла до 91 особи – КМВА

Кількість постраждалих у Києві через ворожу атаку зросла до 91 особи – КМВА

11:20 25.05.2026
Культура, що об’єднує: в Одесі відбувся фестиваль болгарської громади

Культура, що об’єднує: в Одесі відбувся фестиваль болгарської громади

20:01 24.05.2026
У Одесі вибухнув автомобіль, двоє поранених – СБУ розслідує як теракт

У Одесі вибухнув автомобіль, двоє поранених – СБУ розслідує як теракт

17:51 24.05.2026
Основну частину збитків під час нічної атаки завдали ракети, а не "Шахеди", – радник міністра оборони

Основну частину збитків під час нічної атаки завдали ракети, а не "Шахеди", – радник міністра оборони

17:02 20.05.2026
В Одесі знешкодили нерозірваний дрон, який застряг на 15-му поверсі житлового дому

В Одесі знешкодили нерозірваний дрон, який застряг на 15-му поверсі житлового дому

10:04 20.05.2026
Від нічної атаки в Одесі постраждала одна людина

Від нічної атаки в Одесі постраждала одна людина

ВАЖЛИВЕ

Направлено до суду справу Тимошенко щодо підкупу нардепів

Зеленський присвоїв почесну відзнаку "Місто-рятівник" містам Будапешт, Гданськ, Таллінн та Сен-Жермен-ан-Ле

На Дніпропетровщині меру міста завдано ножового поранення, поліція розслідує обставини

Генштаб ЗСУ: Уражено командні пункти, логістику противника, підтверджено зупинку роботи НПЗ "Сызранский"

Троє загинули, ще 33 постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

ОСТАННЄ

Викрито адміністратора VPN-сервісу, який допомагав кіберзлочинцям приховувати хакерські атаки по всьому світу – Нацполіція

Щонайменше 4 загиблих та 2 поранених через зіткнення шкільного автобуса з поїздом у Бельгії – ЗМІ

Направлено до суду справу Тимошенко щодо підкупу нардепів

СБУ затримала на Одещині мера, який намагався "заробити" на будівництві нової електростанції в регіоні

Зеленський присвоїв почесну відзнаку "Місто-рятівник" містам Будапешт, Гданськ, Таллінн та Сен-Жермен-ан-Ле

На Дніпропетровщині меру міста завдано ножового поранення, поліція розслідує обставини

CERT-UA повідомила про надсилання зловмисниками електронних листів до держустанов нібито від їх команди та Держспецзв'язку

Поліція розслідує обставини загибелі двох іноземців у столичному Гідропарку

Дощі, грози та шквали в найближчі два дні по всій Україні

За добу на водоймах України загинули 5 людей – ДСНС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА