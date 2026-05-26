В Запоріжжі постраждало 12 людей – ОВА

Кількість постраждалих внаслідок російського удару по Запоріжжю зросла до 12 людей, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки збільшилась до 12. Медики надають всім необхідну допомогу", – написав Федоров в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, росіяни вдарили по Запоріжжю у вівторок, 26 травня. Через ворожу атаку загорівся автомобіль. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено й інші транспортні засоби та будинки.

Раніше було відомо про трьох постраждалих.