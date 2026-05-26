14:51 26.05.2026

В Запоріжжі постраждало 12 людей – ОВА

Кількість постраждалих внаслідок російського удару по Запоріжжю зросла до 12 людей, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки збільшилась до 12. Медики надають всім необхідну допомогу", – написав Федоров в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, росіяни вдарили по Запоріжжю у вівторок, 26 травня. Через ворожу атаку загорівся автомобіль. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено й інші транспортні засоби та будинки.

Раніше було відомо про трьох постраждалих.

14:40 26.05.2026
Через російський обстріл Запоріжжя поранено трьох людей – ДСНС

18:46 25.05.2026
Через російські обстріли поранено 24 людини на Дніпропетровщині – ОВА

15:52 25.05.2026
В Дніпрі вже 4 постраждалих після удару, 3 з них у лікарні – обладміністрація

15:31 25.05.2026
Кількість постраждалих у Києві через ворожу атаку зросла до 91 особи – КМВА

12:15 25.05.2026
Тихановська: Режим Лукашенка несе свою частку відповідальності за атаки на Україну

18:24 22.05.2026
Людина загинула, ще одна – поранена на Запоріжжі через удар БпЛА – ОВА

16:31 22.05.2026
Чоловіка поранено внаслідок удару КАБ на Запоріжжі – ОВА

18:34 15.05.2026
Двоє поранених у Запоріжжі внаслідок вечірньої атаки – обладміністрація

18:13 15.05.2026
Окупанти завдали ще одного удару по об'єкту промисловості в Запоріжжі, про жертв не повідомляється

15:11 15.05.2026
Наступного тижня до переліку обов'язкової евакуації дітей додадуть ще 2 населених пункти на Запоріжжі – ОВА

