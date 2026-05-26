Інтерфакс-Україна
Події
14:42 26.05.2026

Викрито адміністратора VPN-сервісу, який допомагав кіберзлочинцям приховувати хакерські атаки по всьому світу – Нацполіція

2 хв читати
Викрито адміністратора VPN-сервісу, який допомагав кіберзлочинцям приховувати хакерські атаки по всьому світу – Нацполіція
Фото: https://www.facebook.com/frankivskpolice/posts/

За участі українських поліцейських викрито адміністратора VPN-сервісу, який допомагав кіберзлочинцям приховувати хакерські атаки по всьому світу, повідомляє Національна поліція України.

У телеграм-каналі у вівторок Нацполіція зазначає, що кіберзлочинці використовували VPN-сервіс First VPN для приховування хакерських атак, атак із використанням програм-вимагачів (ransomware) та іншої незаконної діяльності.

За даними поліції, сервіс забезпечував анонімність, приховував цифрові сліди користувачів та фактично працював як окрема інфраструктура для кіберзлочинного середовища.

"За інформацією Європолу – First VPN фігурував майже у кожному великому міжнародному розслідуванні кіберзлочинності, яке підтримувало агентство", – наголошується в повідомленні.

В Нацполіції зазначають, що VPN-сервіси зазвичай використовуються для створення захищеного з’єднання між пристроєм користувача та мережею Інтернет, приховуючи місцезнаходження користувача та мережевий трафік. "Водночас адміністратори First VPN відкрито позиціонували сервіс саме як інструмент для анонімної злочинної діяльності. Платформа активно рекламувалася на відомих кіберзлочинних форумах, а на її сайті заявлялося про відмову від співпраці з правоохоронними чи судовими органами, незбереження даних користувачів та непідконтрольність будь-якій юрисдикції", – уточнюється в повідомленні..

У межах міжнародної спецоперації за участі правоохоронців семи країн у м. Дніпро викрито одного з адміністраторів VPN-сервісу. Під час санкціонованого обшуку за місцем його проживання слідчі Нацполіції України вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони.

Крім того, за даними поліції, правоохоронці демонтували понад 30 серверів, пов’язаних із роботою First VPN, та порушили роботу критичної інфраструктури, яка використовувалася для підтримки кіберзлочинної діяльності по всьому світу.

Теги: #кіберзлочинність #нацполіція #vpn

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:11 26.05.2026
Нацполіція: викрито схему привласнення 27 млн грн гумдопомоги деокупованим громадам Київщини

Нацполіція: викрито схему привласнення 27 млн грн гумдопомоги деокупованим громадам Київщини

03:03 25.05.2026
Поліція показала відео з бодікамер патрульних після атаки на Київ

Поліція показала відео з бодікамер патрульних після атаки на Київ

12:59 23.05.2026
Троє поліцейських постраждали через атаку БпЛА по авто поліції на Чернігівщині – поліція

Троє поліцейських постраждали через атаку БпЛА по авто поліції на Чернігівщині – поліція

12:44 21.05.2026
Розпочато комплексні перевірки у регіонах, де викрито посадовців поліції на злочинних схемах, – Нацполіція

Розпочато комплексні перевірки у регіонах, де викрито посадовців поліції на злочинних схемах, – Нацполіція

18:12 20.05.2026
Людина загинула у ДТП у Києві – поліція

Людина загинула у ДТП у Києві – поліція

17:47 20.05.2026
Посадовці поліції, які фігурують у справі про "кришування" схеми з відвертим контентом, відсторонені від виконання обов'язків

Посадовці поліції, які фігурують у справі про "кришування" схеми з відвертим контентом, відсторонені від виконання обов'язків

14:27 20.05.2026
У топпосадовців Нацполіції вилучено елітний автопарк, швейцарські годинники, зброю та готівку в сумі понад 22,6 млн грн – генпрокурор

У топпосадовців Нацполіції вилучено елітний автопарк, швейцарські годинники, зброю та готівку в сумі понад 22,6 млн грн – генпрокурор

11:51 20.05.2026
Нацполіція про викриття протиправної діяльності посадовців: Надалі сприятимемо об'єктивному розслідуванню щодо кожного, хто порушив закон

Нацполіція про викриття протиправної діяльності посадовців: Надалі сприятимемо об'єктивному розслідуванню щодо кожного, хто порушив закон

11:29 20.05.2026
За "кришування" схеми з відвертим контентом затримано керівництво облпідрозділів поліції в Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирській областях

За "кришування" схеми з відвертим контентом затримано керівництво облпідрозділів поліції в Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирській областях

09:36 20.05.2026
До трьох обласних управлінь Нацполіції прийшли з обшуками

До трьох обласних управлінь Нацполіції прийшли з обшуками

ВАЖЛИВЕ

Направлено до суду справу Тимошенко щодо підкупу нардепів

Зеленський присвоїв почесну відзнаку "Місто-рятівник" містам Будапешт, Гданськ, Таллінн та Сен-Жермен-ан-Ле

На Дніпропетровщині меру міста завдано ножового поранення, поліція розслідує обставини

Генштаб ЗСУ: Уражено командні пункти, логістику противника, підтверджено зупинку роботи НПЗ "Сызранский"

Троє загинули, ще 33 постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

ОСТАННЄ

Через російський обстріл Запоріжжя поранено трьох людей – ДСНС

Щонайменше 4 загиблих та 2 поранених через зіткнення шкільного автобуса з поїздом у Бельгії – ЗМІ

Направлено до суду справу Тимошенко щодо підкупу нардепів

СБУ затримала на Одещині мера, який намагався "заробити" на будівництві нової електростанції в регіоні

Зеленський присвоїв почесну відзнаку "Місто-рятівник" містам Будапешт, Гданськ, Таллінн та Сен-Жермен-ан-Ле

На Дніпропетровщині меру міста завдано ножового поранення, поліція розслідує обставини

CERT-UA повідомила про надсилання зловмисниками електронних листів до держустанов нібито від їх команди та Держспецзв'язку

Поліція розслідує обставини загибелі двох іноземців у столичному Гідропарку

Дощі, грози та шквали в найближчі два дні по всій Україні

За добу на водоймах України загинули 5 людей – ДСНС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА