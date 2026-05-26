Викрито адміністратора VPN-сервісу, який допомагав кіберзлочинцям приховувати хакерські атаки по всьому світу – Нацполіція

За участі українських поліцейських викрито адміністратора VPN-сервісу, який допомагав кіберзлочинцям приховувати хакерські атаки по всьому світу, повідомляє Національна поліція України.

У телеграм-каналі у вівторок Нацполіція зазначає, що кіберзлочинці використовували VPN-сервіс First VPN для приховування хакерських атак, атак із використанням програм-вимагачів (ransomware) та іншої незаконної діяльності.

За даними поліції, сервіс забезпечував анонімність, приховував цифрові сліди користувачів та фактично працював як окрема інфраструктура для кіберзлочинного середовища.

"За інформацією Європолу – First VPN фігурував майже у кожному великому міжнародному розслідуванні кіберзлочинності, яке підтримувало агентство", – наголошується в повідомленні.

В Нацполіції зазначають, що VPN-сервіси зазвичай використовуються для створення захищеного з’єднання між пристроєм користувача та мережею Інтернет, приховуючи місцезнаходження користувача та мережевий трафік. "Водночас адміністратори First VPN відкрито позиціонували сервіс саме як інструмент для анонімної злочинної діяльності. Платформа активно рекламувалася на відомих кіберзлочинних форумах, а на її сайті заявлялося про відмову від співпраці з правоохоронними чи судовими органами, незбереження даних користувачів та непідконтрольність будь-якій юрисдикції", – уточнюється в повідомленні..

У межах міжнародної спецоперації за участі правоохоронців семи країн у м. Дніпро викрито одного з адміністраторів VPN-сервісу. Під час санкціонованого обшуку за місцем його проживання слідчі Нацполіції України вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони.

Крім того, за даними поліції, правоохоронці демонтували понад 30 серверів, пов’язаних із роботою First VPN, та порушили роботу критичної інфраструктури, яка використовувалася для підтримки кіберзлочинної діяльності по всьому світу.