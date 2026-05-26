Інтерфакс-Україна
14:40 26.05.2026

Через російський обстріл Запоріжжя поранено трьох людей – ДСНС

Через російський обстріл Запоріжжя поранено трьох людей – ДСНС
Внаслідок обстрілу окупантів по Запоріжжю постраждали три людини, повідомили у Державній служби України з надзвичайних ситуацій.

"Внаслідок обстрілу РФ постраждали дві жінки та чоловік. Через ворожу атаку загорівся автомобіль. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено також інші транспортні засоби і будинки", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі служби.

Повідомляється, що пожежу ліквідовано. Крім того, психологи ДСНС надали допомогу дев’ятьом людям.

Рятувальники проводять обстеження будівель з метою виявлення потерпілих, їх кількість з’ясовується.

Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров уточнив, що серед постраждалих – дві жінки віком 27 та 40 років, а також 36-річний чоловік.

12:01 26.05.2026
