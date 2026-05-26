Щонайменше 4 загиблих та 2 поранених через зіткнення шкільного автобуса з поїздом у Бельгії – ЗМІ

У вівторок на залізничному переїзді в Буггенхауті (Східна Фландрія) поїзд зіткнувся зі шкільним автобусом, в результаті чого загинуло щонайменше чотири людини, ще двоє зазнали поранень, повідомляє The Brussels Times.

Фламандська телерадіокомпанія VRT повідомила, що в автобусі перебували семеро школярів, супроводжуючий та водій. За словами федерального міністра з питань мобільності Жана-Люка Круке, загинули двоє підлітків, водій та супроводжуючий. Він також повідомив, що двоє людей отримали серйозні травми.

Федеральна поліція підтвердила, що автобус прямував до школи для дітей з особливими освітніми потребами. За повідомленнями, більшість учнів – це школярі середніх класів.

Представник залізничної компанії "Інфрабель" Томас Бекен підтвердив журналістам, що на момент аварії на залізничному переїзді горів червоний сигнал світлофора, а шлагбауми були опущені.

Аварія сталася приблизно за кілометр від залізничної станції в Буггенхауті. "Тож поїзд уже сповільнювався, – сказав Бакен. – Машиніст все одно натиснув на аварійне гальмо, але зіткнення уникнути не вдалося".

Міністр мобільності Фландрії Аннік Де Ріддер також висловила своє "найглибше співчуття". У дописі в X вона написала: "Це дуже важка й болісна новина".

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прокоментувала на X: "Сьогодні Європа сумує разом із Бельгією".

"Моє серце розривалося, коли я дізналася про трагічну аварію за участю поїзда та шкільного автобуса в Буггенхауті", – додала вона. "Висловлюю найглибші співчуття родинам та близьким жертв".