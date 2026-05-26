Інтерфакс-Україна
Події
14:31 26.05.2026

Щонайменше 4 загиблих та 2 поранених через зіткнення шкільного автобуса з поїздом у Бельгії – ЗМІ

2 хв читати
Щонайменше 4 загиблих та 2 поранених через зіткнення шкільного автобуса з поїздом у Бельгії – ЗМІ
Фото: Belga / Dirk Waem

У вівторок на залізничному переїзді в Буггенхауті (Східна Фландрія) поїзд зіткнувся зі шкільним автобусом, в результаті чого загинуло щонайменше чотири людини, ще двоє зазнали поранень, повідомляє The Brussels Times.

Фламандська телерадіокомпанія VRT повідомила, що в автобусі перебували семеро школярів, супроводжуючий та водій. За словами федерального міністра з питань мобільності Жана-Люка Круке, загинули двоє підлітків, водій та супроводжуючий. Він також повідомив, що двоє людей отримали серйозні травми.

Федеральна поліція підтвердила, що автобус прямував до школи для дітей з особливими освітніми потребами. За повідомленнями, більшість учнів – це школярі середніх класів.

Представник залізничної компанії "Інфрабель" Томас Бекен підтвердив журналістам, що на момент аварії на залізничному переїзді горів червоний сигнал світлофора, а шлагбауми були опущені.

Аварія сталася приблизно за кілометр від залізничної станції в Буггенхауті. "Тож поїзд уже сповільнювався, – сказав Бакен. – Машиніст все одно натиснув на аварійне гальмо, але зіткнення уникнути не вдалося".

Міністр мобільності Фландрії Аннік Де Ріддер також висловила своє "найглибше співчуття". У дописі в X вона написала: "Це дуже важка й болісна новина".

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прокоментувала на X: "Сьогодні Європа сумує разом із Бельгією".

"Моє серце розривалося, коли я дізналася про трагічну аварію за участю поїзда та шкільного автобуса в Буггенхауті", – додала вона. "Висловлюю найглибші співчуття родинам та близьким жертв".

Теги: #автобус #дтп #бельгія #переїзд

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:12 20.05.2026
Людина загинула у ДТП у Києві – поліція

Людина загинула у ДТП у Києві – поліція

22:49 15.05.2026
У Дніпрі автомобіль в'їхав у зупинку після зіткнення: одна загибла, троє постраждалих

У Дніпрі автомобіль в'їхав у зупинку після зіткнення: одна загибла, троє постраждалих

12:23 13.05.2026
Окупанти атакували дроном маршрутний автобус в Херсоні, постраждали 6 пасажирів та водій

Окупанти атакували дроном маршрутний автобус в Херсоні, постраждали 6 пасажирів та водій

10:48 10.05.2026
На Львівщині в ДТП за участі авто та мотоцикла травмовано двох неповнолітніх – поліція розслідує обставини

На Львівщині в ДТП за участі авто та мотоцикла травмовано двох неповнолітніх – поліція розслідує обставини

11:03 01.05.2026
На Черкащині внаслідок ДТП загинув цивільний та двоє військовослужбовців ТЦК

На Черкащині внаслідок ДТП загинув цивільний та двоє військовослужбовців ТЦК

13:43 30.04.2026
Двоє поранених через ворожі удари по Сумщині – прокуратура

Двоє поранених через ворожі удари по Сумщині – прокуратура

13:37 29.04.2026
Автобус потрапив під удар безпілотника у Херсоні

Автобус потрапив під удар безпілотника у Херсоні

11:06 25.04.2026
Росіяни атакували маршрутний автобус на Запоріжжі: одна людина загинула, ще чотири поранені

Росіяни атакували маршрутний автобус на Запоріжжі: одна людина загинула, ще чотири поранені

13:31 24.04.2026
В Запоріжжі чоловік напав з сокирою на поліцейських, які затримували винуватця ДТП

В Запоріжжі чоловік напав з сокирою на поліцейських, які затримували винуватця ДТП

08:26 17.04.2026
Ворог вранці атакував маршрутку в Херсоні

Ворог вранці атакував маршрутку в Херсоні

ВАЖЛИВЕ

Направлено до суду справу Тимошенко щодо підкупу нардепів

Зеленський присвоїв почесну відзнаку "Місто-рятівник" містам Будапешт, Гданськ, Таллінн та Сен-Жермен-ан-Ле

На Дніпропетровщині меру міста завдано ножового поранення, поліція розслідує обставини

Генштаб ЗСУ: Уражено командні пункти, логістику противника, підтверджено зупинку роботи НПЗ "Сызранский"

Троє загинули, ще 33 постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

ОСТАННЄ

Направлено до суду справу Тимошенко щодо підкупу нардепів

СБУ затримала на Одещині мера, який намагався "заробити" на будівництві нової електростанції в регіоні

Зеленський присвоїв почесну відзнаку "Місто-рятівник" містам Будапешт, Гданськ, Таллінн та Сен-Жермен-ан-Ле

На Дніпропетровщині меру міста завдано ножового поранення, поліція розслідує обставини

CERT-UA повідомила про надсилання зловмисниками електронних листів до держустанов нібито від їх команди та Держспецзв'язку

Поліція розслідує обставини загибелі двох іноземців у столичному Гідропарку

Дощі, грози та шквали в найближчі два дні по всій Україні

За добу на водоймах України загинули 5 людей – ДСНС

Інформація про захоплення с.Рясне на Сумщині не відповідає дійсності – 14 Армійський корпус

Генштаб ЗСУ: Уражено командні пункти, логістику противника, підтверджено зупинку роботи НПЗ "Сызранский"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА