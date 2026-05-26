Направлено до суду справу Тимошенко щодо підкупу нардепів

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) за матеріалами досудового розслідування Національного антикорупційного бюро (НАБУ) направив до суду обвинувальний акт стосовно голови фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко, яку викрили в січні 2026 року на пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам України.

Про це повідомляє САП в телеграм-каналі у вівторок, не уточнюючи імені керівниці фракції.

За даними слідства, незважаючи на викриття НАБУ і САП у грудні 2025 року фактів отримання неправомірної вигоди народними депутатами України за ухвалення рішень щодо законопроєктів у парламенті, обвинувачена ініціювала переговори з деякими народними депутатами щодо запровадження системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань.

"Ішлося не про разові домовленості, а про регулярний механізм співпраці, який передбачав виплати наперед та був розрахований на тривалий період", – наголошують в САП.

В антикорупційній прокуратурі зазначають, що народним депутатам мали надходити вказівки щодо голосування, а в деяких випадках – щодо утримання або неучасті в голосуванні.

Як повідомлялося, Тимошенко підозрюють у пропозиції хабаря народним депутатам за "потрібні" голосування у Верховній Раді. Раніше суд встановив Тимошенко та її захисту строк на ознайомлення з матеріалами до 24 травня.

ВАКС обрав Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави у 33 млн грн. Було внесено всю суму застави.

Також ВАКС частково арештував майно Тимошенко. Зокрема, суд відмовив у накладенні арешту на кошти на одному з рахунків Тимошенко, про яке просила сторона обвинувачення.

Окрім цього, суд ухвалив накласти арешт на деяке майно, яке належить чоловіку народної депутатки, Олександру Тимошенку, а саме – на автомобілі Тойота Лендкрузер 200, Ауді А8, два гаражі у Дніпрі. Апеляційна палата ВАКС 16 лютого частково скасувала рішення першої інстанції стосовно арешту майна Тимошенко.

13 травня 2026 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України залишила без задоволення апеляційні скарги захисників голови фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко щодо скасування підозри депутатці.