Інтерфакс-Україна
Події
14:13 26.05.2026

Направлено до суду справу Тимошенко щодо підкупу нардепів

2 хв читати
Направлено до суду справу Тимошенко щодо підкупу нардепів

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) за матеріалами досудового розслідування Національного антикорупційного бюро (НАБУ) направив до суду обвинувальний акт стосовно голови фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко, яку викрили в січні 2026 року на пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам України.

Про це повідомляє САП в телеграм-каналі у вівторок, не уточнюючи імені керівниці фракції.

За даними слідства, незважаючи на викриття НАБУ і САП у грудні 2025 року фактів отримання неправомірної вигоди народними депутатами України за ухвалення рішень щодо законопроєктів у парламенті, обвинувачена ініціювала переговори з деякими народними депутатами щодо запровадження системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань.

"Ішлося не про разові домовленості, а про регулярний механізм співпраці, який передбачав виплати наперед та був розрахований на тривалий період", – наголошують в САП.

В антикорупційній прокуратурі зазначають, що народним депутатам мали надходити вказівки щодо голосування, а в деяких випадках – щодо утримання або неучасті в голосуванні.

Як повідомлялося, Тимошенко підозрюють у пропозиції хабаря народним депутатам за "потрібні" голосування у Верховній Раді. Раніше суд встановив Тимошенко та її захисту строк на ознайомлення з матеріалами до 24 травня.

ВАКС обрав Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави у 33 млн грн. Було внесено всю суму застави.

Також ВАКС частково арештував майно Тимошенко. Зокрема, суд відмовив у накладенні арешту на кошти на одному з рахунків Тимошенко, про яке просила сторона обвинувачення.

Окрім цього, суд ухвалив накласти арешт на деяке майно, яке належить чоловіку народної депутатки, Олександру Тимошенку, а саме – на автомобілі Тойота Лендкрузер 200, Ауді А8, два гаражі у Дніпрі. Апеляційна палата ВАКС 16 лютого частково скасувала рішення першої інстанції стосовно арешту майна Тимошенко.

13 травня 2026 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України залишила без задоволення апеляційні скарги захисників голови фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко щодо скасування підозри депутатці.

Теги: #сап #підкуп #тимошенко #набу #вакс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:20 25.05.2026
Суд призначив заставу судді Верховного суду, підозрюваній в отриманні неправомірної вигоди

Суд призначив заставу судді Верховного суду, підозрюваній в отриманні неправомірної вигоди

16:42 25.05.2026
Співвласник компанії Fire Point Штілерман: у справі Міндіча мене не допитували

Співвласник компанії Fire Point Штілерман: у справі Міндіча мене не допитували

17:57 21.05.2026
ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді застави двом суддям Верховного суду по справі Князева

ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді застави двом суддям Верховного суду по справі Князева

15:51 21.05.2026
НАБУ проводить розслідування щодо отримання детективом квартири від батька-підозрюваного у справі Князева

НАБУ проводить розслідування щодо отримання детективом квартири від батька-підозрюваного у справі Князева

13:38 21.05.2026
Єрмак перед розглядом апеляції на запобіжний захід: Сподіваюся на справедливий суд

Єрмак перед розглядом апеляції на запобіжний захід: Сподіваюся на справедливий суд

18:03 20.05.2026
Суд виправдав ключового свідка у справі детектива НАБУ Магамедрасулова – ЦПК

Суд виправдав ключового свідка у справі детектива НАБУ Магамедрасулова – ЦПК

15:03 19.05.2026
Розгляд апеляції Єрмака на запобіжний захід розпочнеться о 13:10 в четвер – ВАКС

Розгляд апеляції Єрмака на запобіжний захід розпочнеться о 13:10 в четвер – ВАКС

14:20 19.05.2026
САП: повідомлено про підозру трьом чинним суддям Верховного Суду та судді у відставці у справі щодо корупції

САП: повідомлено про підозру трьом чинним суддям Верховного Суду та судді у відставці у справі щодо корупції

17:23 18.05.2026
Справу особи, за пособництва якої передали хабаря ексголові Верховного cуду Князеву, направлено до суду

Справу особи, за пособництва якої передали хабаря ексголові Верховного cуду Князеву, направлено до суду

20:14 17.05.2026
НАБУ спростувало російську пропаганду про нібито "розслідування" щодо Олени Зеленської

НАБУ спростувало російську пропаганду про нібито "розслідування" щодо Олени Зеленської

ВАЖЛИВЕ

Зеленський присвоїв почесну відзнаку "Місто-рятівник" містам Будапешт, Гданськ, Таллінн та Сен-Жермен-ан-Ле

На Дніпропетровщині меру міста завдано ножового поранення, поліція розслідує обставини

Генштаб ЗСУ: Уражено командні пункти, логістику противника, підтверджено зупинку роботи НПЗ "Сызранский"

Троє загинули, ще 33 постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

У Києві кількість загиблих внаслідок ворожої атаки 24 травня зросла до трьох – поліція

ОСТАННЄ

Соціальне житло має стати одним із інструментів життєстійкості громад та потребує залучення приватного капіталу

В РНБО думають над доцільністю створення єдиного коордоргану у сфері захисту культспадщини

Російський БЕК атакував вітрильний фрегат "Дружба" в Одеському морпорту – радник Міноборони

В Запоріжжі постраждало 12 людей – ОВА

Викрито адміністратора VPN-сервісу, який допомагав кіберзлочинцям приховувати хакерські атаки по всьому світу – Нацполіція

Через російський обстріл Запоріжжя поранено трьох людей – ДСНС

Щонайменше 4 загиблих та 2 поранених через зіткнення шкільного автобуса з поїздом у Бельгії – ЗМІ

СБУ затримала на Одещині мера, який намагався "заробити" на будівництві нової електростанції в регіоні

Зеленський присвоїв почесну відзнаку "Місто-рятівник" містам Будапешт, Гданськ, Таллінн та Сен-Жермен-ан-Ле

На Дніпропетровщині меру міста завдано ножового поранення, поліція розслідує обставини

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА