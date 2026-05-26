Інтерфакс-Україна
13:46 26.05.2026

СБУ затримала на Одещині мера, який намагався "заробити" на будівництві нової електростанції в регіоні

Служба безпеки України затримала міського голову одного із міст Одеської області, який вимагав хабарі під час модернізації енергетичної інфраструктури південного регіону, повідомляє відомство.

"Як встановило розслідування, посадовець намагався одержати неправомірну вигоду у розмірі $35 тис. від представника компанії з іноземними інвестиціями", – йдеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі у вівторок.

За цю суму мер обіцяв міжнародним підрядникам безперешкодне погодження дозвільної документації на будівництво вітроелектростанції у портовому місті.

В повідомленні не вказано ім'я мера, як уточнили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела у правоохоронних органах, йдеться про мера Кілії Вячеслава Чернявського.

За інформацією СБУ, цей проєкт мав стати альтернативним джерелом енергопостачання для житлової забудови та соціальних об'єктів місцевої громади, серед яких – лікарні, школи і дитячі садки.

Співробітники СБУ задокументували злочинну діяльність фігуранта і затримали його на передачі хабаря.

Наразі посадовцю повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, вчинене службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище).

Також буде вирішуватися питання про обрання міри запобіжного заходу та відсторонення його від займаної посади.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Одеській області спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва обласної прокуратури.

18:44 25.05.2026
СБУ затримала російського агента, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня

16:46 25.05.2026
Суд призначив тюремні строки учасникам організованої агентурної групи ФСБ, які шпигували для РФ в Одесі – СБУ

18:20 24.05.2026
Петиція про регулярний публічний звіт мера Києва перед громадою набрала необхідні голоси

13:23 24.05.2026
СБУ уразила перекачувальну станцію у Володимирській області РФ, яка забезпечує пальним Московський регіон

14:30 23.05.2026
СБУ: Уражено ешелон та резервуари з пальним, логістичну структуру та телекомунікацію противника на ТОТ України

12:55 23.05.2026
Зеленський повідомив про ураження російського хімічного підприємства "Метафракс Кемікалс"

12:47 18.05.2026
Ворог влучив у цивільне судно під прапором Панами – Одеська ОВА

08:47 18.05.2026
В одному з житлових дворів Києва жінка влаштувала стрілянину, її повідомили про підозру – поліція

08:03 16.05.2026
Російські дрони атакували південь Одещини, є постраждалі та пошкодження

13:49 15.05.2026
Затримано винуватців побиття українських підлітків у Варшаві

