Зеленський присвоїв почесну відзнаку "Місто-рятівник" містам Будапешт, Гданськ, Таллінн та Сен-Жермен-ан-Ле

Президент України Володимир Зеленський присвоїв почесні відзнаки "Місто-рятівник" містам Будапешт, Гданськ, Таллінн та Сен-Жермен-ан-Ле.

Відзнаки надані за "виявлені гуманізм, милосердя і солідарність з Українським народом, допомогу громадянам України, які вимушено залишили Батьківщину внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, а також підтримку України у захисті її незалежності та суверенітету".

Відповідні укази за №421/2026, №422/2026, №423/2026 та №424/2026 оприлюднені на сайті Офісу президента.