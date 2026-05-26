Інтерфакс-Україна
Події
13:33 26.05.2026

Зеленський присвоїв почесну відзнаку "Місто-рятівник" містам Будапешт, Гданськ, Таллінн та Сен-Жермен-ан-Ле

Президент України Володимир Зеленський присвоїв почесні відзнаки "Місто-рятівник" містам Будапешт, Гданськ, Таллінн та Сен-Жермен-ан-Ле.

Відзнаки надані за "виявлені гуманізм, милосердя і солідарність з Українським народом, допомогу громадянам України, які вимушено залишили Батьківщину внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, а також підтримку України у захисті її незалежності та суверенітету".

Відповідні укази за №421/2026, №422/2026, №423/2026 та №424/2026 оприлюднені на сайті Офісу президента.

 

 

 

 

19:08 27.04.2026
Зеленський призначив Мельника послом у Люксембурзі за сумісництвом

19:40 25.04.2026
Студенти отримали відзнаки від НААУ за проєкти безпекового договору для України

21:13 20.04.2026
Зеленський підписав указ про Міжвідомчу комісію з питань військово-промислової політики та оборонних технологій

16:38 17.04.2026
Зеленський ввів у дію санкції проти 121 російських командирів та 9 релігійних діячів – указ

06:03 15.04.2026
Українська делегація вивчила в Японії досвід відбудови міст, зокрема Хіросіми

04:46 04.04.2026
Зеленський продовжив повноваження делегації в Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи – указ

15:00 03.04.2026
Зеленський постановив закріпити за Меджлісом правовий статус представницького органу кримськотатарського народу – указ

19:26 06.01.2026
Зсув свідомості: сучасна українська драматургія прямує до репертуарів театрів прифронтових міст

00:52 18.12.2025
Асоціація прифронтових міст та громад виступає за створення спеціального підфонду для підтримки переселенців

09:57 04.12.2025
Мережа "Сінево" розширила покриття лабораторної діагностики за ПМГ ще на 5 регіональних центрів

